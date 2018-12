Dopo l'esibizione ad Assisi del 9 dicembre scorso, nuova tappa romana per la band Kantiere Kairòs: giovedì 27 dicembre, nel cuore delle festività natalizie, i cinque musicisti cosentini saranno in concerto presso la Fraterna Domus a Sacrofano (Roma), in via Sacrofanense 15, per chiudere la prima giornata del XXXIII convegno nazionale per i giovani promosso dai Missionari del Preziosissimo Sangue. Parteciperanno centinaia di ragazzi arrivati da tutta Italia nella cittadina alle porte della capitale. E i religiosi già dal mese di maggio avevano invitato la band calabrese al loro evento. La serata sarà l'occasione anche per festeggiare un anno dall'uscita del secondo disco della band, "Il seme".

In vista del 25 dicembre, il gruppo rock ha voluto fare a tutti i fan un piccolo regalo tramite Facebook: «Forse non tutti sanno che in fondo al nostro cd c'è una sorpresa... È una ghost track, una traccia fantasma. Abbiamo voluta metterla lì per due motivi: è un brano espressamente natalizio, inserito perché il cd è uscito il 28 dicembre 2017; è in dialetto cosentino (adattato da noi dalla preghiera scritta da Rita Fiorino), per cui non è detto che tutti lo comprendano». Da qui l'idea di pubblicare in un post un lyrick video con i sottotitoli in italiano; grazie al passaparola e alla condivisione dei social, ha già raggiunto migliaia di persone.

Intanto il nuovo videoclip "Siamo nati", brano dedicato alla serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, ha superato quota 12.500 visualizzazioni su YouTube.