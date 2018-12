Crosia (Cs), notte di Capodanno in piazza: c’è Shade

Capodanno in Piazza, sarà una quarta edizione ancora una volta all'insegna del divertimento e della buona musica pop internazionale. Ad animare la notte di San Silvestro di Mirto Crosia quest'anno ci saranno le note e le parole del celebre rapper Shade, leader delle hit italiane, e reduce dai formidabili tormentoni estivi "Bene ma non benissimo", "Irraggiungibile" e "Amore a prima Ista". Ad anticipare lo spettacolo del giovane e celebre paroliere e a riscaldare la piazza, come ormai nelle corde dell'Evento, due esibizioni di musica etnico-popolare in compagnia dell'organettista Francesco Giannini e del gruppo crosiota Isìa. A seguire il concerto di Shade, poi, l'immancabile Dj-Set in compagnia del disk jockey AndrewP.

La Notte di Capodanno in Piazza Dante è un evento promosso e organizzato dal Governo civico a Guida Russo con il coordinamento dal consigliere delegato nonché Presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo.

Nel 2014 l'Amministrazione comunale – dice Francesco Russo – ha inteso inserire all'interno della più ampia programmazione artistica annuale, un appuntamento divenuto in appena quattro anni un evento di richiamo per l'intero territorio dell'alto Jonio calabrese. La scelta artistica di quest'anno conferma, senza dubbio la maturità di questa manifestazione, che ha saputo ritagliarsi una propria autenticità e identità nel panorama dei grandi appuntamenti regionali dell'ultimo dell'anno, e consacra la piazza traentina tra quelle più ambite anche dagli artisti internazionali. Abbiamo lavorato per mesi – aggiunge ancora soddisfatto il Presidente del Consiglio comunale – affinché si potesse allestire un programma della serata ricco e completo, e insieme all'amico promoter Roberto Iacobino, e grazie alla collaborazione della Iacobino team, di Zoropa Produzioni, in partnership con le associazioni l'Isola che non c'era e 'A Garrubba, siamo riusciti a mettere su uno spettacolo completo che sicuramente allieterà la notte di quanti sceglieranno di salutare il nuovo anno nella piazza traentina. Shade è sicuramente uno degli artisti più in voga nel panorama musicale italiano e sarà, tra l'altro - notizia di qualche ora fa – tra i partecipanti al prossimo festival di Sanremo. Musica e non solo – precisa ancora Russo – chi sceglierà Mirto Crosia per trascorrere l'ultimo dell'anno potrà farlo nella consapevolezza di trascorrere qualche ora all'insegna del puro divertimento e del relax in totale sicurezza. In piazza ci saranno stand per la degustazione di prodotti tipici ed i volontari delle associazioni pronti a dare ogni utile indicazione per la migliore ospitalità. Insomma – conclude - non un semplice grande concerto, ma un evento per tutti: giovani e famiglie. ©CMPAGENCY