Carmen Consoli e Fabri Fibra per il concerto di Capodanno in piazza a Cosenza

Saranno Carmen Consoli e Fabri Fibra i grandi protagonisti della notte di Capodanno a Cosenza. Organizzato dall'Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Mario Occhiuto e a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, il "concertone" in piazza Dei Bruzi subito dopo il brindisi di saluto al nuovo anno, intorno alla mezzanotte e mezza, prevede che a salire sul palco sia Carmen Consoli: la cantautrice catanese arriverà a Cosenza dopo il successo che nel 2018 l'ha vista protagonista di "Eco di sirene" il concerto acustico, diventato poi doppio CD, che l'ha portata nei teatri d'Italia e di Europa in trio femminile formato da chitarra, violino e violoncello, e del Carmen Consoli & Friends che l'ha vista madrina di una grande festa in musica, a Catania, per beneficenza. Dopo l'esibizione della "cantantessa" sarà il turno del rapper Fabri Fibra: reduce del successo di "Fenomeno", il suo ultimo album che ha ottenuto ottimi riscontri - su tutti è ancora fresca l'eco del singolo "Pamplona", certificato platino, per settimane in classifica al primo posto dei brani più trasmessi in radio -, Fabrizio Tarducci non ha bisogno di presentazioni, tra le prime star della scena hip hop italiana, esploso con il singolo "Applausi per Fibra", dal suo primo album targato Universal "Tradimento". Il grande concerto di piazza dei Bruzi, che l'Amministrazione ha voluto diversificare proprio per andare incontro ai gusti di più fasce di pubblico, conferma la scia degli eventi firmati dalla Esse Emme Musica che chiuderà così un ricco 2018 e saluterà il prossimo anno con la prospettiva di altri grandi appuntamenti dal vivo, in tutta la Calabria.

Dettagli Creato Sabato, 22 Dicembre 2018 11:59