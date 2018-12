Cosenza: terzo appuntamento con "Famiglie a teatro"

Domenica 16 dicembre, alle ore 18.00, presso il Teatro Morelli di Cosenza, andrà in scena lo spettacolo "Gennarino nel paese di Natale", della compagnia La Mansarda di Caserta.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della XX edizione della rassegna "Famiglie a Teatro", organizzata dal Centro R.A.T/Teatro dell'Acquario.

Ingresso: posto unico € 5.00

Gennarino nel paese di Natale

Un buffo personaggio, Gennarino, vince un concorso indetto da una fabbrica di panettoni e vola nel Paese di Babbo Natale... Lì avrà le risposte a buona parte delle domande che tutti i bambini del mondo si fanno: Dove vive Babbo Natale? Cosa fanno i suoi elfi? E come è possibile consegnare tutti i doni del mondo in una notte sola? Quale segreto consente alle renne di volare? Al contempo, l'esultanza e la curiosità di Gennarino metteranno a rischio il Natale... come andrà a finire?