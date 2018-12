Cosenza, il Piccolo Coro del Teatro Rendano festeggia 10 anni. Il 16 dicembre concerto benefico

Un weekend di grandi emozioni attende il Piccolo Coro del Teatro Rendano, che ci dà un doppio appuntamento.

Sabato 15 dicembre (ore 18.00) nella Sala Quintieri del Teatro di Tradizione cosentino, è il momento dei festeggiamenti per il coro di voci bianche, diretto dal M° Maria Carmela Ranieri, che spegne dieci candeline.

Un pomeriggio in musica e, intorno, quanti con dedizione, impegno e grande passione hanno seguito il percorso di questi ragazzi: le famiglie, innanzi tutto, i Maestri – accanto al direttore Maria Carmela Ranieri, il M° accompagnatore Roberto Boschelli, succeduto negli anni al M° Luca Bruno; ci sarà l'Amministrazione comunale, della quale il Piccolo Coro è istituzione formalmente riconosciuta, rappresentata dall'assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro e dal dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese; ci sarà Antonello Antonante, direttore artistico del Teatro Rendano nel 2008, anno in cui il Piccolo Coro fece la sua prima apparizione nella Stagione Lirica del Rendano.

Insieme, per i "Dieci anni in Coro", tra racconti e musica. Il decennale viene celebrato anche con un annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane.

Domenica 16 dicembre, il Piccolo Coro del Teatro Rendano ci dà invece appuntamento nella Cattedrale di Cosenza (ore 19) per un concerto che ogni anno si realizza a favore delle famiglie più disagiate del centro storico. La città tutta è invitata a condividere questa significativa occasione musicale, grazie alla quale cinquanta famiglie potranno ricevere un sostegno in beni alimentari che ogni cittadino potrà consegnare direttamente in Duomo, quale simbolico biglietto di ingresso. Al concerto saranno presenti S.E. Mons. Francesco Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, e il Rettore del Duomo, Don Luca Perri.