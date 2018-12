Corigliano-Rossano (Cs), sabato Concerto strabiliante per Fisarmonica e Pianoforte

Dopo i successi dei primi quattro concerti della kermesse musicale della sibaritide, per il quinto appuntamento concertistico La Città della Musica, giunta alla quattordicesima edizione, ospiterà un Concerto strabiliante per Fisarmonica e Pianoforte. Appuntamento da segnare in agenda per sabato 15 dicembre, ore 19:00, presso la Sala Concerti del Centro Studi Musicali G. Verdi a Rossano con le performance del Duo composto da Tommaso Arena(fisarmonica) e Domenico Pizzi (pianoforte).

La rassegna musicale "La Città della Musica" è organizzata dal Centro Studi Musicali "G. Verdi" di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano "La Bizantina", con la partnership del Gruppo donatori Sangue "Fratres" Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l'associazione White Castle, l'azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, la tipografia Grafosud, Unipol Sai, Kairos e Gabriele Musicalight Equipments.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. I concerti della rassegna "La Città della Musica" sono tutti gratuiti.