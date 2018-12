Il duo OCTO CORDAE alla Città della Musica di Rossano

Dopo i successi dei primi tre concerti della kermesse musicale della sibaritide, per il quarto appuntamento concertistico La Città della Musica, giunta alla quattordicesima edizione, farà tappa presso il Centro Ottico Pugliese a Rossano. Appuntamento da segnare in agenda per sabato 8 dicembre, ore 19:00, con il concerto DUO OCTO CORDAE composto dai M. violinisti Domenico Masiello ed Eliana De Candia.



"Sarà un concerto particolare e suggestivo che terremo in una location diversa dal consuetudinario. Infatti, anche quest'anno abbiamo voluto portare la Città della Musica nei luoghi di lavoro, delle arti e delle professioni, con diversi appuntamenti in programma. Il nostro obiettivo, attraverso un intreccio tra musica e creatività, mira a valorizzare sia i musicisti e sia le location dove abitualmente si svolgono attività lavorative.

E' quanto afferma il direttore artistico de "La Città della Musica" M° Giuseppe Campana invitando la cittadinanza e gli appassionati di musica colta a partecipare agli appuntamenti musicali della stagione concertistica del territorio.

La rassegna musicale "La Città della Musica" è organizzata dal Centro Studi Musicali "G. Verdi" di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano "La Bizantina", con la partnership del Gruppo donatori Sangue "FRATRES" Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l'associazione White Castle, l'azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, la tipografia Grafosud, Unipol Sai, Kairos e Gabriele Musicalight Equipments.