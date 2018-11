Domani il Donizetti Youth Jazz Ensemble in concerto al Pala Teatro di Mirto Crosia (Cs)

Domani alle 18,00 presso la sede il Pala Teatro un concerto organizzato da AMA Calabria e dall'Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Mirto Crosia.

Protagonista della serata il Donizetti Youth Jazz Ensemble diretto da Ferruccio Messinese con la partecipazione straordinaria di Vito Procopio.

Il Donizetti Youth jazz Ensemble è un progetto promosso dell'omonimo Istituto di Mirto Crosia (Cs). Formato da giovani e giovanissimi musicisti, nasce con l'idea e l'intento di promuovere la musica afroamericana.

L'organico di riferimento è quello medium (ritmica, sezione ottoni, sezione sax) con circa n. 16 esecutori. Il gruppo è diretto dal M. Ferruccio Messinese, musicista che ha compiuto numerosi percorsi accademici tra cui i diplomi di pianoforte, jazz e composizione. Vincitore di premi di arrangiamento/composizione jazz, tiene regolarmente Corsi di Formazione e Perfezionamento Jazz autorizzati dal MIUR. Ha insegnato presso i Conservatori di Rovigo e Vibo Valentia. In ambito jazzistico, ha al suo attivo numerosi concerti, eventi svolti in formazioni che vanno dal duo al Jazz Ensemble. Special Guest Vito Procopio: diplomato in sax e jazz ha al suo attivo numerose performance. Ha rappresentato l'Italia presso l'Orchestra d'Armonia dei Giovani della Comunità Europea ed ha fondato il Quartetto di Sassofoni "SATOR" rappresentato l'Italia al congresso mondiale del sassofono. Ha partecipato a numerosi jazz festival ed ha suonato in alcuni dei maggiori teatri italiani. Vincitore di numerosi premi vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama.

In programma musiche di Duke Ellington, John Coltrane, Antônio Carlos Jobim, Joe Zawinul, Sonny Rollins, Henry Mancini, Harold Arlen, Hoagy Carmichael, Glenn Miller, Herbie Hancock, Miles Davis, Pee Wee Ellis, Kenny Dorham, Luiz Bonfa e George Geshwin