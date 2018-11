"5 Giorni di Musica contro le mafie": il programma

L'associazione Musica contro le mafie approda alla Milano Music Week e presenta nello storico Palazzo dei Giureconsulti il programma ufficiale e completo della manifestazione culturale "5 Giorni di Musica contro le mafie", dall'11 al 15 dicembre a Cosenza, che sarà inaugurato già dalla mattina del 10 dicembre all'Auditorium Guarasci gremito di studenti per il "faccia a faccia" in anteprima con il magistrato Nicola Gratteri.

Incontri, mostre, spettacoli e ovviamente tantissima musica: tutto contribuisce per una lunga settimana della metà di dicembre a rendere la città calabrese centro e cuore pulsante di azioni tese a rafforzare i valori della responsabilità e dell'antimafia sociale. La "5 Giorni di Musica contro le mafie", così come il Premio nazionale Musica contro le mafie – giunto alla 9^ edizione con un record di iscritti – si rivolgono soprattutto a un giovanissimo pubblico. Ed è per questa ragione che entrambi dimostrano, sia verso il territorio locale sia per quello nazionale, con esempi tangibili che è possibile innescare un circolo virtuoso di partecipazione intellettiva ed emotiva, individuale e collettiva. Sono esperienze che mirano a scuotere dalla sfiducia, dall'apatia e dalla rassegnazione; a premiare l'energia di ogni forma espressiva, dando fiducia e spazio al significato vero e profondo della parola, all'arte, alla loro sinergia, al dialogo libero e rispettoso, all'esercizio della memoria, al coraggio della denuncia delle ingiustizie.

I luoghi che accolgono gli appuntamenti della 5 Giorni sono diffusi nel centro storico di Cosenza, come per invitare il pubblico a riscoprire e abitare i punti di riferimento e aggregazione culturale della città: l'Auditorium Guarasci, il M.A.M. Museo delle Arti e dei Mestieri, l'Enoteca Regionale, il Teatro Morelli, il Caffè Telesio.

I nomi già annunciati degli artisti premiati il 15 dicembre al Teatro Morelli, cioè Levante, Ex-Otago e Diodato, si affiancano agli altri nomi di molti altri artisti. Protagonisti agli show-case, in scena ogni giorno alle 19.00 presso il M.A.M., sono Erica Mou, Gabriella Martinelli, Chiara Effe, Giulia Mei, La Municipal.

Oltre a Nicola Gratteri, Arcangelo Badolati, Claudio Fava e alle tante donne ribelli alle mentalità mafiose oppure impegnate a difendere e diffondere modelli sociali positivi, come Selvaggia Lucarelli, Roberta Bellesini (vedova Faletti), Enza Rando, Cristina Donadio, emergono dal programma ufficiale altre personalità che vanno a completare il quadro delle presenze, senza dubbio a maggioranza femminile.

Il 12 dicembre si ricorda la vicenda della giovanissima Carolina Picchio, nell'incontro a tema "Cyberbullismo, cosa è e come di combatte? La testimonianza di chi ha trasformato il dolore in impegno" con il padre Paolo Picchio, Ivano Zoppi e Roberto Lipari al MAM. Nel pomeriggio del 14 dicembre, l'incontro "Accoglienza e inclusione multietnica; il cibo che profuma di intercultura. Dai terreni confiscati alle mafie alle nostre pentole " prevede anche l'inedito Show Cooking del cuoco-esploratore Lorenzo Biagiarelli all'Enoteca Regionale con il supporto di Libera Terra. Da evidenziare in programma anche la giornalista Roberta Rei de Le Iene nei panni di conduttrice delle fasi finali del Premio "Musica contro le mafie", durante cui 10 artisti finalisti si sfidano dal vivo sul palco del Teatro Morelli, davanti ad un pubblico di studenti nei giorni 14 e 15 dicembre.

Fino al 27 novembre è possibile votare on line gli artisti in gara al link https://pr.easypromosapp.com/p/828690.

#MusicaControLeMafie #ChangeYourStep #MilanoMusicWeek #mmw18 #musiccitymilano

VISITA IL NUOVO SITO UFFICIALE: w w w . m u s i c a c o n t r o l e m a f i e . i t

5 GIORNI DI MUSICA CONTRO LE MAFIE

PROGRAMMA

COSENZA - 11/15 DICEMBRE 2018

ANTEPRIMA

10 DICEMBRE

9:30 - "Faccia a Faccia" con Nicola Gratteri e Arcangelo Badolati, Auditorium Guarasci

5 GIORNI di Musica contro le mafie

11 DICEMBRE

16:00, Incontro - Il Sogno di Angelo - Angelo Vassallo, una storia vera - con Licio Esposito e Michele Buonomo, MAM

18:00, Incontro - "Quando ci tocca fare i conti con il coraggio della paura" - Le rivoluzioni si fanno cantando - con Roberta Bellesini Faletti, MAM

19:30, Showcase - ERICA MOU, MAM

22:00, Drink Concert – Nando Brusco, Caffè Telesio

12 DICEMBRE

9:30, La Danza delle Farfalle di e con Andrea Lucisano ed Evelyn Egner, Auditorium Guarasci

16:00, Incontro - Donne Ribelli alle Mafie - con Enza Rando e Sabrina Garofalo, MAM

18:00, Incontro - Cyberbullismo, cosa è e come di combatte? La testimonianza di chi ha trasformato il dolore in impegno - con Paolo Picchio, Ivano Zoppi, Roberto Lipari, MAM

19:30, Showcase - GABRIELLA MARTINELLI, MAM

22:00, Drink Concert - Vanesia, Caffè Telesio

13 DICEMBRE

9:30, Proiezione e "Cine Forum" - "Prima che la Notte" con Claudio Fava, Auditorium Guarasci

16:00, Incontro - Corruzione, Anticorruzione e Comunità Monitoranti - con Leonardo Ferrante e Pierpaolo Romani, MAM

18:00, Incontro - Mafia Movie, filone educativo o diseducativo: ricostruzioni cruente o fotografia della realtà? - con Cristina Donadio e Peppino Mazzotta, MAM

19:30, Showcase - CHIARA EFFE, MAM

22:00, Drink Concert - Zalles, Caffè Telesio

14 DICEMBRE

9:30, 1^ FINALE Premio "Musica contro le mafie" 9^ Edizione - Guest: Roberta Rei (Le Iene) Chiara Effe, Picciotto, Teatro Morelli

16:00, Incontro - Consumo Critico e Filiera responsabile; il cibo che profuma di intercultura. Dai Terreni confiscati alle nostre pentole - Show Cooking con Lorenzo Biagiarelli, Enoteca Regionale (Con il supporto di Libera Terra)

18:00, Incontro - Vita da Social - con Marco Cervellini (Polizia Postale) e Selvaggia Lucarelli, MAM

19:30, Showcase - GIULIA MEI, MAM

22:00, Dj Set - Dj Pat Pikierri, Caffè Telesio

15 DICEMBRE

9:30, 2^ FINALE Premio "Musica contro le mafie" 9^ Edizione - Guest: Roberta Rei (Le Iene) Giulia Mei e Alessio Vassallo, Teatro Morelli

16:00, Incontro - Il Commissario Mascherpa, dal commissariato di Diamante alle pagine di un libro - con Annalisa Bucchieri, Luca Scornaienchi, Alessio Vassallo. Live Painting con Vincenzo Giordano MAM

18:00, Incontro - 9 Maggio 1978 - Una notte Lunga 40 anni - con i Compagni di Peppino Impastato (Pino Manzella, Giovanni Riccobono, Carlo Bommarito), MAM

19:30, Showcase - LA MUNICIPÀL, MAM

21:30, Il Concerto di "Musica contro le mafie" con DIODATO - EX OTAGO – LEVANTE, Teatro Morelli

00:00, Aftershow, Dj-Spike, Caffè Telesio