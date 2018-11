Cosenza, Gratteri aprirà “5 Giorni di Musica contro le mafie”

Sarà il magistrato Nicola Gratteri a dare il via, la mattina del 10 dicembre, all'anteprima di '5 Giorni di Musica contro le mafie', in programma dall'11 al 15 dicembre a Cosenza. Levante, Ex-Otago e Diodato saranno premiati al concerto del 15 dicembre, a chiusura di una settimana di spettacoli, concerti, incontri, cinema, mostre, showcase e show cooking. Protagonisti agli showcase saranno Erica Mou, Gabriella Martinelli, Chiara Effe, Giulia Mei, La Municipal. La '5 Giorni di Musica contro le mafie', cosi' come il Premio nazionale Musica contro le mafie - giunto alla 9^ edizione con un record di iscritti - si rivolgono soprattutto a un giovanissimo pubblico. Per questa ragione entrambi dimostrano, sia verso il territorio locale sia per quello nazionale, con esempi tangibili, che e' possibile innescare un circolo virtuoso di partecipazione intellettiva ed emotiva, individuale e collettiva. (Ansa)

