“Il Castello di Vogelod”: al Teatro Auditorium dell’Unical il viaggio musicale di Claudio Santamaria e dei Marlene Kuntz

Debutto ufficiale della nuova stagione di prosa e musica del Teatro Auditorium Unical, che il prossimo 27-28 novembre porterà in scena, in esclusiva regionale, uno strepitoso viaggio musicale nella pellicola di Murnau, tra parole e immagini.

La colonna sonora e la sonorizzazione live è affidata ai Marlene Kuntz, formazione granitica fra le importanti dell'alternative rock italiano.

Con il loro suono hanno marchiato a fuoco la scena indipendente del Belpaese e scritto dischi come "Catartica", "Il vile", "Ho ucciso paranoia" che li hanno consacrati come band di culto dagli anni '90 ad oggi.

Ad accompagnare con la sua voce e a condurci ne "Il castello di Vogelod" insieme ai Marlene sarà Claudio Santamaria, uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Intenso e credibile nei progetti cinematografici, teatrali e televisivi. Da "Paz" a "L'ultimo bacio", da "Diaz" a "Lo chiamavano Jeeg Robot".

Davanti a un capolavoro del cinema muto si resta ammaliati dal rigore delle immagini e dalla capacità del cinema puro di investigare gli sguardi e le azioni. Questa pellicola in particolare e' estremamente teatrale per l'intreccio e per la claustrofobia che riesce a creare sempre rimanendo al chiuso di quattro pareti. Tratto dal romanzo omonimo di Rudolf Stratz, il film ha in sé il potere di far credere allo spettatore che il confine fra il sospetto e la sicurezza non sia mai netto e che qualcosa o qualcuno sia sempre in grado di confonderli. Una regia che è un occhio onnisciente, che riprende gli alberi e le montagne nell'insieme e che li contrappone a inquadrature claustrofobiche di interni, perché lo sguardo di Murnau si annida ovunque la sua pupilla indagatrice possa carpire i segreti delle sue storie. Mettendo a fuoco le espressioni di certe facce, si sfrutta al massimo l'uso dello spazio a livello psicologico, teso a delineare significati su ciò che sta succedendo ai personaggi dentro il maniero. È in questo modo che l'orrore penetra dall'esterno e dall'interno, ma anche dal presente come dal passato (si fa largo uso di flashback). Le scenografie, a tal proposito, sono naturali, ed è invece più artificiale la luce, che sembra provenire da un passato lontano, rompendo la tranquillità dei perso- naggi e mettendoli in relazione gli uni con gli altri. Alla regia del film si sovrappone una regia teatrale che aumenta e potenzia la tensione grazie alla colonna sonora dei Marlene Kuntz gruppo rock italiano noto per la loro sensibilità e la ricercatezza delle sonorita' ruvide e al tempo stesso melodiche , a una scenografia semovente fatta di oggetti concreti e di schermi che consente al film uno spazio tridimensionale per fare in modo che lo spettatore intraprenda un viaggio all'interno della pellicola, e infine grazie alla voce e all'interpretazione di Claudio Santamaria che si fa narratore della vicenda ma anche attore agente sulla scena. Il film a tratti prende corpo reale per tornare a perdersi nella virtualità delle immagini in un contrappunto costante di verità e finzione, un gioco di specchi all'infinito per potenziare al massimo la vocazione thriller di questa pellicola che da' il via a quei filoni cinematografici che poi imbastiranno un vero e proprio genere i cosidetti "gialli", sempre molto apprezzati dal pubblico (anche contemporaneo).

Trama del film Riuniti in un castello, dove si erano radunati per partecipare a una caccia, alcuni uomini di società sono costretti a passare al chiuso il loro tempo a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Al gruppo si aggiunge anche il conte Johann Oetsch, che non fa parte degli invitati e che è evitato da tutti perché corre voce sia il responsabile della morte del fratello. Una voce alimentata da un giudice in pensione. Al castello giunge la baronessa Safferstätt, la vedova del morto che ora si è risposata. La contemporanea presenza di Oetsch e della baronessa imbarazza gli ospiti, ma la baronessa decide di restare in attesa dell'arrivo di padre Faramund, il consigliere spirituale del suo ex marito, cui vuole confessarsi. Nei giorni seguenti, Oetsch, la baronessa e suo marito, Safferstätt, si accusano a vicenda dell'omicidio. Fino a quando la baronessa confessa che il suo precedente matrimonio si stava rivelando un fallimento, con il marito sempre più interessato ad argomenti spirituali che non a lei. Una sera, in presenza di Safferstätt, amico di lunga data del marito, lei aveva espresso il bisogno di qualcosa di trasgressivo che la allontanasse dai buoni sentimenti. Il suo desiderio era stato interpretato da Safferstätt come una volontà di liberarsi del marito, così il barone aveva ucciso l'amico. Finalmente libera, la donna si era risposata con Safferstätt, per poi scoprire che quello che la legava al nuovo marito non era nient'altro che il vuoto dei sentimenti. Alla fine della sua confessione, padre Faramund si toglie la finta barba e la parrucca, rivelando di essere in verità il conte Oetsch. Che può così ribadire la sua innocenza. Al barone Safferstätt non resta che il suicidio, mentre al castello giunge il vero padre Faramund.