A Cosenza lo spettacolo "Clan-destini"

La MoveUp Production, associazione culturale operante da anni nel settore della produzione artistica europea, è lieta di annunciare l'anteprima italiana dello spettacolo "Clan-destini", presso il teatro Morelli di Cosenza il 21 novembre prossimo. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Cosenza.

Una inedita produzione ballettistica firmata dal coreografo Kikko Alfeo che racconta la storia della mafia italiana attraverso danza, suoni elettronici, costumi moderni alternativi e scenari di vita attuale. Clan-destini, un gruppo di persone "clan", una famiglia che combatte per il potere, per lo stesso obbiettivo con "destini" comuni. Una chiave di registro particolare ed un racconto che delinea la vita di una giovane deejay, nata e cresciuta in una famiglia mafiosa, che lotta per il potere ma che nello stesso tempo è vittima del suo destino. L'opera unisce l'espressione ballettistica del coreografo e dei ballerini, attraverso nuove forme di danza contaminata e immagini delineanti altri "passi" della storia della mafia italiana. Si fondono stili innovativi e sperimentali, si lanciano nuove mode d'interpretazione audio-visiva, anche attraverso la produzione di suoni elettronici alternativi. Con uno stile coreografico Fusion, danza sperimentale contaminata da linee contemporanee e moderne.