Il 10 novembre il recital del pianista Andrea Bauleo alla Sala Gustav Mahler di Trebisacce (Cs)

Sabato 10 novembre 2018 alle h 18,30 presso la sala Gustav Mahler di Trebisacce avrà luogo un recital del pianista Andrea Bauleo. La manifestazione, che rientra nell'ambito della stagione Ionio International Music Festival 2018 promossa congiuntamente da AMA Calabria e Accademia di Musica Gustav Mahler, è realizzata con il sostegno del MiBAC e della Regione Calabria.

Andrea Bauleo, diplomato, con Giuseppe Maiorca, a soli 18 anni con lode e menzione d'onore, ha, inoltre, conseguito il diploma di secondo livello sempre con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici, ha frequentato da allievo effettivo l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma sotto la guida del M° Stefano Fiuzzi. Parallelamente, ha continuato a perfezionarsi con i maestri Edith Murano, Hector Moreno, Michele Marvulli, Bernard Poetsch, Cristiano Burato, Sergio Perticaroli e Aldo Ciccolini. Ha iniziato una brillante attività concertistica anche come solista con orchestra che lo ha portato ad esibirsi per prestigiose società di concerti in tutta Italia.

Nel recital di Trebisacce il pianista presenta di Franz Schubert 2 Improvvisi dall'op. 90, di Fryderyk Chopin i Notturni op. 9 n. 2 in Mi bemolle maggiore e op.27 n. 2 in Si Maggiore e la Polacca op 26 n 2 in Mi bemolle minore e di Sergej Rachmaninov i Preludi op. 3 n. 2 in Do diesis minore, op. 23 n. 5 in Sol minore e la Sonata op. 36 n. 2 in Si bemolle minore.