Tempo di bilanci per il Sangineto SoundWave Festival

Ad una settimana dal termine della seconda edizione del "Sangineto SoundWave Festival" il Comune di Sangineto tira le somme ed esprime grandissima soddisfazione per lo straordinario risultato raggiunto quest'anno, in termini di presenze e partecipazione.

L'evento, cofinanziato dalla Regione Calabria attraverso l'avviso pubblico "interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2018 – Azione 3 Tipologia A", ha visto il suo evento inaugurale, nella serata del 29 settembre, partire con il concerto dell'artista di rilevanza nazionale Annalisa MINETTI, la quale è stata anche madrina dell'intero Festival.

Anche quest'anno una rassegna musicale destinata ai giovani, che sono stati, sin dalla prima edizione, il fulcro ed il motivo ispiratore di tutte le manifestazioni. Anche grazie al direttore artistico di quest'anno, il maestro Roberto MUSOLINO, la partecipazione è stata altissima, riuscendo così a coinvolgere ragazzi ed adulti ed avvicinarli soprattutto alla cultura musicale, grazie ai seminari, ai laboratori musicali ed infine al POP MUSIC CONTEST, in cui i giovani talenti del territorio hanno trovato la giusta ribalta.

Tre settimane ricche di eventi che hanno visto riempire il piccolo borgo affacciato sulla costa tirrenica cosentina. Risultato non facile, visto il periodo fuori dal normale standard del flusso turistico. Invece la rassegna è riuscita nel suo obiettivo, di incentivare le presenze anche in un arco temporale non tipicamente estivo.

Un successo che ha assicurato già la terza edizione il prossimo anno nelle intenzioni degli organizzatori. Il Sangineto SoundWave Festival 2018 è stato un indiscutibile successo che, come annuncia l'Assessore al Turismo ed alla Cultura MariaRosa MIDAGLIA, insieme al Sindaco Michele GUARDIA, Sangineto si prepara a replicare;

Grazie ai giovanitalenti che ci hanno regalato una serata piena di sogni, speranze, sorrisi, musica e tanto talento!

Grazie ad Annalisa Minetti madrina del Festival.

Grazie al direttore artistico Roberto Musolino per lo splendido lavoro svolto.

Grazie a tutta l'Amministrazione Comunale di Sangineto, promotrice e realizzatrice del Festival, al Sindaco Michele Guardia, all'Assessore alla Cultura MariaRosa Midaglia, ed a tutta la Giunta Comunale.

Grazie ad Antonio Coscarella per la perfetta e riuscitissima organizzazione del Festival.

Grazie a Iolanda A. F. Cuomo per la progettazione finanziaria.

Grazie all'impresario Roberto Pisani.

Grazie ai maestri musicisti Salvatore Cauteruccio e Fabrizio La Fauci.

Grazie a Rlb, radio ufficiale del Festival.

Grazie agli sponsor che ci hanno ospitato ed hanno collaborato alla realizzazione:

• Residence club Sangineto

• Hotel delle Stelle Beach Resort

• Vivaio Cairo Giovanni E Figli Srl

• Larus Hotel

• Convito Ristorante

• Pasticceria - Bar De Brasi

Grazie alla Regione Calabria che ha cofinanziato il Sangineto SoundWave Festival.

Grazie a tutti voi che avete partecipato ed avete reso anche questa seconda edizione un successo!

Arrivederci al prossimo anno ...