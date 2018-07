Sei ore di musica rock/metal con una line-up di eccellenza internazionale ed italiana, rappresentata dai LACUNA COIL, che con la loro frontwoman Cristina Scabbia, reduce della partecipazione come coach al talent show The Voice of Italy", si esibiranno come headliner nell'Open Air Theatre del Centro Polivalente di Villapiana, in provincia di Cosenza. Sarà la loro unica esibizione italiana in teatro dopo quella che hanno tenuto a Gennaio 2018 nel The O2 Forum Kentish Town di Londra in occasione dei loro vent'anni di carriera mondiale. Ed è proprio The O2 Forum di Londra ad aver conferito l'11 giugno scorso ai LACUNA COIL l'importante riconoscimento come "Best Live Band 2018" al Metal Hammer Golden Gods Award.

https://www.facebook.com/lacunacoilcol

I LACUNA COIL saranno preceduti dai JOE STUMP'S TOWER OF BABEL, band americano-europea di genere hard rock - heavy/power metal, creata dall'eclettico chitarrista shredder metal neoclassico Joe STUMP. Gli altri componenti JOE STUMP'S T.O.B. sono il batterista Mark CROSS (HELLOWEEN, FIREWIND, SCORPIONS); il tastierista-compositore di musica classica e rock/metal Maestro Mistheria; il frontman Ruben SACCO e il bassista calabrese NIc ANGILERI.

https://www.facebook.com/TOBRock/?fref=mentions

Prima dei JOE STUMP'S T.O.B. on stage gli ELEGY of MADNESS, band di origine pugliese tra le migliori italiane del symphonic metal; rappresentano una realtà musicale pugliese e dal respiro internazionale; il loro genere richiama, per la sua natura tipicamente mitteleuropea, un pubblico molto vasto che ne apprezza la miscellanea di orchestre, cori, voce lirica e pop e chitarre graffianti, offrendo atmosfere suggestive. Gli ELEGY of MADNESS hanno preso parte a diversi festival europei, facendo da opening ai LACUNA COIL, AMORPHIS e THERION. Proporranno il loro terzo progetto New Era, album rappresentativo di un metal sinfonico e straordinariamente melodico.

https://www.facebook.com/elegyofmadness/

I gruppi che anticiperanno la Triade Metal sono i milanesi BREAK ME DOWN, i crotonesi IL GENERE e i calabro-londinesi LOST REALITY, selezionati tra i tanti, italiani e stranieri, che si sono proposti iscrivendosi al sito www.microckfestival.it.

I BREAK ME DOWN sono un gruppo musicale lombardo fondato nel 2017 dalle ceneri dei LOVE FRAME e da due ex membri dei ROCKSTAR FRAME, suona prevalentemente Hard Rock e Metal.

https://www.facebook.com/BreakMeDownIT/

IL GENERE è una band calabrese nata alla fine del 2016 che si esprime con un rock influenzato da funky, blues e elettronica, il che rende estremamente eterogenea la loro musica.

https://www.facebook.com/ilgenereband/

LOST REALITY è una band calabro-londinese attiva dal 1996. Lo stile musicale è alternative rock con venature elettroniche.

https://www.facebook.com/lostrealityspace/

Concluderà la prima parte dello show Elisabetta Eneh, la giovane e ormai celebre artista cosentina, con la sua voce calda e dirompente si è ben distinta nel talent show The Voice of Italy 2018, entrando a far parte del team guidato da Cristina Scabbia dei LACUNA COIL.

https://www.facebook.com/elisabettaeneh/

I biglietti di ingresso, al prezzo speciale di €. 10 + d.d.p., sono acquistabili online con carta di credito sul sito www.microckfestival.it o su bit.ly/MiCRockFestival, (www.diyticket.it / Lacuna Coil) oppure prenotabili online, e/o telefonando allo 06 83393024. In questo caso sarà fornito un codice per il ritiro entro le 24 ore successive, pagando in contanti presso tutti i punti SisalPay d'Italia (bar, tabacchi, edicole).

Gli spazi verdi del Centro Polivalente diventeranno area food and beverage con l'allestimento di stand per offrire agli utenti le specialità gastronomiche calabresi, nel rispetto della politica economica del Chilometro Zero. I commercianti e i privati interessati possono chiedere informazioni all'associazione promotrice del festival Apollo'n'Arts – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L'associazione APOLLO'N'ARTS comunica che il MiBACT – POLO MUSEALE DELLA CALABRIA nel considerare M.i.C. Rock Festival manifestazione di carattere culturale, il cui logo trova ispirazione nel famoso reperto archeologico del Toro Cozzante V-IV sec. a.C. e che di conseguenza concorre sensibilmente alla divulgazione dell'immagine del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio archeologico, storico artistico locale, ha concesso per le giornate di sabato 4 e domenica 5 agosto, la riduzione del biglietto di ingresso, al costo di solo €. 1,50, al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide ed al Parco Archeologico di Sibari. Per ottenere lo sconto basta esibire in biglietteria il ticket del M.i.C. Rock Festival.

Sul sito www.microckfestival.it e sulla pagina facebook MIC ROCK Festival tutte le informazioni riguardanti l'evento.

