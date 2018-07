La cosentina Rossella Regina omaggia la grande Anna Marchesini

"Non era la prima volta che mi paragonavano alla Marchesini... Ma tali parallelismi venivano, per lo più, da amici, conoscenti, fans... Certo sentirlo dire anche a Gerry Scotti a latere della mia esibizione ad Italia's got talent, beh, mi ha suggestionata oltre che onorata non poco..."

E così, a distanza di anni, Rossella Regina, istrionica cantante-intrattenitrice originaria di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, ha voluto cimentarsi nell'opera senza volontà imitatorie - sottolinea - ma animata esclusivamente dal desiderio di ricordare una grandissima Attrice e Caratterista che ha segnato pagine importanti della storia televisivo-teatrale del nostro Paese: Anna Marchesini.

Ed è così che, per sfida e per gioco, sono nati due video-omaggi a cinque celeberrimi personaggi della Marchesini: l'improbabile Telegiornalista, l'impeccabile Sessuologa, l'irruenta Signora Flora, l'impacciata Signorina Carlo (ai secoli 'cecata') e l'impavidamente contemporanea Giulietta, per un mix tutto da ridere liberamente ispirato alla Grande Anna Marchesini a due anni dalla scomparsa (30 luglio 2016).

Chi dovesse aspettarsi una pedissequa riproposizione dei personaggi, resterà deluso - commenta Rossella - Non sono un'imitatrice, dunque non avrei mai potuto... - conclude - Anna, inoltre, era unica nel suo genere, come tale inimitabile.

Restano apprezzabili, ad ogni modo, l'iniziativa oltre che l'estro e la già nota vena ironica della versatile cantante che potrebbe seriamente, come lo stesso Gerry Scotti le confermò ad Italia's got talent, percorrere parallelamente alla muica anche questa strada.