Castrovillari (Cs), per la rassegna "Un concerto in ogni piazza" domani lo spettacolo “Yellow Dj Set”

Continuano gli appuntamenti "Un Concerto in ogni piazza" voluti dall'Amministrazione comunale di Castrovillari per rivitalizzare slarghi e luoghi della città che solo la partecipazione dei cittadini , con opportune manifestazioni, possono rendere maggiormente.

Il prossimo, a partire dalle ore 22, si terrà nella cosiddetta Villetta Gialla nei pressi di via Monte Sant'Angelo e s'intitola "Yellow Dj Set".

Anche questo appuntamento, come i precedenti, è sostenuto dal Comune e dalla Gas Pollino per coinvolgere e fare, contestualmente, rigustare e riscoprire questi ambienti, inscindibili dal contesto urbano e civico dove prendono vita e possono maggiormente venir fruiti anche con l'attenzione dei residenti.

"L'iniziativa– spiega l'Amministrazione municipale che ribadisce la bontà dell'idea- è, nel progetto più in generale, un momento per accompagnare l'estate dei castrovillaresi, senza perdere di vista i quartieri che, anche in questo modo, riscoprono quella vita di relazione che fa interessante ogni cosa quando la si sostiene insieme; un'implicazione di cui hanno sempre più bisogno i nostri luoghi per "respirare" e richiamare rispetto come, d'altra parte e per altro verso, chiedono le espressività creative quando vengono coinvolte per riconsegnare tale sinergia, fondamentale per rilanciare il ruolo e valore del bene comune, che è di tutti."