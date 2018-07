Cosenza, il 19 luglio il terzo appuntamento de “Le Sere d’Estate” al Villa Rendano

Libertà tra musica e parole di Francesco Castiglione e la regia di Marco Simeoli. Giovedì 19 Luglio terzo appuntamento Sere d'estate a Villa Rendano con il Teatro.

Un recital degli attori romani di Francesco Castiglione e Valerio Zazzaretta, volti noti nel cast della fortunata serie televisiva Rai "Don Matteo", che sulle musiche originali eseguite dal vivo al pianoforte dal Maestro Francesco Perri si sviluppa in un raffinato omaggio poetico alla cultura italiana del 900 attraverso più linguaggi artistici. Dalla Grande Guerra all'emigrazione oltreoceano, la povertà di un Paese tutto da ricostruire, l'instancabile voglia di cercare il sole attraverso l'amore, l'ironia ed i sentimenti.

Si informano i gentili ospiti che prenotando il biglietto dello spettacolo entro il 17 luglio presso Villa Rendano, avranno in omaggio il ticket per la visita del Museo Multimediale Consentia Itinera.

Ingresso in Villa e Show cooking dalle 20.00 alle 21.30

Inizio spettacolo ore 21.45

Biglietti:

• Spettacolo: 10.00€

• Show cooking: 5.00€

Dove acquistare i biglietti:

- Presso l'agenzia Inprimafila Cosenza (Via Marconi, 140 - Cosenza)

- Presso la Maccaroni Chef Academy (Via Don Giovanni Minzoni - Cosenza)

- Presso la Scintille Montesanto Gioielleria (Via Montesanto - Cosenza)

- Presso la sede di Villa Rendano.