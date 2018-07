A Rossano due serate di grande musica blues

Due tappe, quattro grandi concerti, tutti nel contesto dell'Anfiteatro "Rino Gaetano" di Viale Mediterraneo al Lido S. Angelo, sul Lungomare di Rossano nella grande pòlis di Corigliano-Rossano. Un cast d'eccezione per due serate (martedì 17 e mercoledì 18 luglio) all'insegna di imperdibili musicisti del panorama internazionale contemporaneo.

Tutto questo è il Calabria Blues Passion – XVI edizione del Memorial Marco Fiume presentato stamani (13 luglio), presso l'auditorium Amarelli nel contesto della storica fabbrica della Liquirizia in contrada Frasso a Corigliano-Rossano, dal presidente dell'Associazione musicale Marco Fiume, Maria Giulia Sorrentino.

All'incontro con gli operatori dell'informazione è intervenuta anche Rossella Sirianni, responsabile delle Relazioni istituzionali per la Calabria di Enel SpA, che anche quest'anno, per la terza edizione consecutiva, sarà mainsponsor dell'evento, il più importante dedicato alla musica Blues promosso in Calabria. - Una scelta di cuore – ha motivato Sirianni – nei confronti di un territorio in cui la nostra azienda è presente da anni contribuendone alla crescita e allo sviluppo. Continuiamo a sostenere il Calabria Blues Passion per la sua unicità e perché, nella sua enorme qualità di genere, continua a rimanere per sua mission un evento gratuito, aperto a tutti. La sostenibilità é uno dei principi che muove la nostra azienda e questo evento ne è un esempio.

Il Calabria Blues Passione 2018 – XVI Memorial Marco Fiume, riparte quest'anno, dal Lungomare rossanese, con quattro grandi concerti. Si parte Martedì 17 Luglio con Swamp And Dirty Water ormai un marchio di garanzia, con il loro Delta Mississippi Freakin'Blues! A seguire, il concerto della Regina del Blues di Atlanta, la dinamica cantante/pianista Blues e R&B Lola Gulley, che sarà accompagnata dalla Blues/Soul Band The Black City.

Mercoledì 18 Luglio, gran finale con il giovanissimo Mat Pascale, stella nascente del Blues contemporaneo, accompagnato dalla sua Band, i Walking Blues. Il Calabria Blues Passion si concluderà con la performance del poliedrico e versatile pianista/cantante" Mario Donatone e del suo Trio, un altro grande interprete di Blues, Funky e Jazz, che proporrà uno spettacolo degno della grande kermesse calabrese. Special guest, la vocalist Giò Bosco.