Al Castello Svevo di Cosenza domani evento "Peperoncino Jazz Festival"

Dopo il sold out delle tappe invernali all'insegna della rassegna "Cheek to Cheek" - realizzate in joint venture con il Play Music Festival - che hanno visto protagonisti a Reggio Calabria, tra gli altri, artisti del calibro di Seamus Blake, Roberto Gatto, Eddie Gomez, Greg Tardy e il super trio Rea/Tavolazzi/King - e il concerto rossanese nel chiostro di Palazzo San Bernardino di Daniele Scannapieco in una magica notte di maggio e in attesa di entrare nel vivo della sua XVII edizione dal prossimo 14 luglio, domani sera, venerdì 6 luglio, alle ore 21 nel magico scenario del Castello Svevo di Cosenza è in programma un'altra attesissima serata targata Peperoncino Jazz Festival, realizzata in collaborazione con l'agenzia Area Musica.

Nella suggestiva cornice del cortile dell'imponente maniero bruzio, che nelle scorse estati ha ospitato alcune delle tappe più importanti delle ultime edizioni del festival diretto artisticamente dal vulcanico Sergio Gimigliano (con l'esibizione di vere e proprie star internazionali, da Ron Carter a John Patitucci, da Diane Shuur ai Manhattan Transfer, da Ravi Coltrane a Kenny Barron), si svolgerà una serata altamente coinvolgente, che avrà come protagonista la carismatica cantante americana Joyce Yuille che proporrà il suo originalissimo "Tribute To Donny Hathaway".

Proveniente da una famiglia di musicisti e cresciuta immersa nell'atmosfera jazz della "Grande Mela", nel corso della sua fortunata carriera, Joyce ha collaborato con artisti nazionali ed internazionali come Randy Crawford, Ronan Keating, Ron, Laura Pausini, Elio e Le Storie Tese, Toto Cotugno e, come corista e solista, con Dee Dee Bridgewater, Gloria Gaynor, Donna Summer, i Sister Sledge, ma anche Paolo Conte (nel tour "Razmataz"), Renato Zero, Umberto Tozzi, Antonella Ruggeri, Enrico Ruggeri, i Pooh ecc.

In occasione della serata cosentina, accompagnata sul palco da un super quintetto in cui militano il tastierista di Mario Biondi Andrea Satomi Bertorelli e due talentuosi musicisti calabresi (il chitarrista Antonio Castrovillari e il batterista Enzo Astone), nonché, in qualità di super ospite, anche il formidabile sassofonista americano Michael Rosen (già applaudito al fianco dei migliori jazzisti italiani e di star quali Bobby McFerrin, Jim Hall, Carl Anderson, Tommy Campbell, Peter Erskine, George Garzone, Mike Stern e Kenny Wheeler), accanto ai brani più conosciuti dell'icona americana degli anni Settanta, la Yuille e la sua formidabile band proporranno anche pezzi Soul Funky anni Settanta interpretati con grande carisma.

Come per tutti gli eventi in programma al Castello Svevo (realizzato con il supporto organizzativo della Svevo Srl), a partire dalle ore 20 sarà possibile usufruire del servizio di navetta gratuita con partenza a ripetizione dal Teatro Rendano (con ultima corsa in partenza dal Castello Svevo alle ore 1.00).

Dopo questa interessante anteprima, sabato 14 luglio alle ore 18 il festival musicale più piccante d'Italia presenterà il ricchissimo cartellone artistico della XVII edizione nell'esclusivo contesto del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria grazie alla collaborazione di Marcello Spagnolo e degli altri componenti del Consiglio Direttivo di Ecolandia e del direttore artistico del Play Music Festival Alessio Laganà, nonché grazie alla grande disponibilità del Direttore del Museo Carmelo Malacrino.

In questa occasione, l'evento organizzato dall'Associazione culturale Picanto con il contributo della Regione Calabria e di altri importanti partner istituzionali, nonché di prestigiosi sponsor privati, offrirà un assaggio di sé nella Città dello Stretto, proponendo il concerto del duo del trombettista siciliano Alessandro Presti e una degustazione dei migliori vini calabresi e prodotti DOC e IGP a cura della F.I.S. (Fondazione Italiana Sommelier) Calabria presieduta da Gennaro Convertini e di Slow Food Cosenza Sila e Riviera dei Cedri sotto il coordinamento di Maurizio Rodighiero.