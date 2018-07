Una femminilità dal fascino orientale declinata in chiave contemporanea. C'è l'esaltazione della femminilità alla base del premio assegnato alla designer cinese Xinxy Xu, studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, vincitrice del concorso per giovani fashion designer che costituisce il fulcro di Moda Movie, progetto dell'associazione Creazione e Immagine.

Un concept, il suo, che si sposa alla perfezione con i principi ispiratori delle linee della Gerardo Sacco, che ha realizzato il premio consegnato ad una emozionatissima Xinxy Xu. La premiazione è avvenuta al termine della sfilata – sul palco del teatro Rendano di Cosenza – con cui i 15 finalisti hanno presentato le loro creazioni ispirate al "fashion@work" tema di questa edizione; la giuria di esperti ha quindi valutato le creazioni, scegliendo quelli ritenuti migliori per creatività, aderenza al tema, cura del dettaglio e abilità sartoriale.

Seconda classificata è stata Arianna Monticelli, genovese proveniente dalla Naba di Milano, che ha tratto ispirazione dal mestiere antico del liutaio per realizzare due composizioni nei colori armoniosi del legno. Al terzo posto la lametina Alessandra De Sando, studentessa dell'Accademia New style di Cosenza, con una mini capsule giocata sui contrasti fra la sartorialità e l'utilizzo di materiali sintetici come il neoprene. Premio della giuria Junior all'indonesiana Sahadya Aisyah Agus, anche lei studendessa della Naba di Milano, con due outfit ispirati all'arte colorata e futurista di Giacomo Balla.