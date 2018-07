"Valorizzare i talenti locali, promuovere occasioni di crescita culturale, essere punto di riferimento per il mondo dell'associazionismo e della scuola. Continuare a sostenere ed incentivare quanti operano nel sociale e, in particolar modo, quanti lavorano a stretto contatto con giovani e bambini e si occupano della loro formazione ed educazione, tra le diverse iniziative di responsabilità sociale d'impresa, resta la mission ed il modus operandi di Terme Sibarite".

È quanto dichiara l'Amministratore Unico Domenico Lione informando che il complesso incastonato nel centro storico di Cassano ospiterà mercoledì alle 20,30, il saggio di fine anno del centro danza Vaganova.

Il saggio di fine anno sarà presentato dalla show girl Matilde Brandi. L'ingresso è libero.

L'evento segue alla settimana di esami con la ballerina, insegnante e coreografa professionista Alessandra Celentano con la quale il Centro vanta un'importante collaborazione.

Sono circa 80 i ballerini, di età compresa tra i 4 ed i 16 anni, che saliranno sul palco delle Terme Sibarite per interpretare le coreografie messe a punto dalla direttrice del Centro Maria Grazia Costanzo e dai collaboratori Vanessa Buffone e Andrea D'Elia.

Hip Hop, danza classica e contemporanea. La Costanzo che oltre al Centro Vaganova è impegnata in attività artistiche, teatrali e culturali nelle scuole, per il saggio di fine anno 2018 ha scelto due temi: Conderelle per i più piccoli; e per i ballerini più grandi La La Land, il musical tratto dall'omonimo film che racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice.