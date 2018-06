Musica, debutto Discografico per Amedeo Fusco

Debutto Discografico per Amedeo Fusco, tutto in Calabrese... il 27 giugno alle ore 19,20 sarà presentato, in anteprima Nazionale, il videoclip del brano"Oi Mà" a Ragusa nel Centro di Aggregazione Culturale, con la regia di Marco Castiglione, canzone che fa parte dell'album a Vita Mija con testo e musica di Amedeo Fusco, arrangiamenti di Marco Cascone con la partecipazione di Fabrizio Arestia e la consulenza di Dory Zard, Pasquale Loiacono, Giuseppe Fusco e Dario Adamo.

Amedeo Fusco attore , regista di teatro, poeta, promotore dell'arte e organizzatore d'eventi debutta anche come cantante e autore .