Cosenza, Festa della Musica: al Chiostro di San Domenico “Lunari Acustiche Notti”

In occasione della Festa europea della Musica, il 21 giugno, il Chiostro di San Domenico ospita, a partire dalle ore 20, "Lunari Acustiche Notti", rassegna diretta da Daniele Moraca con il patrocinio e sostegno dell'Amministrazione comunale di Cosenza, ed in collaborazione con l'Associazione Alef e Confartigianato.

Artisti calabresi si incontrano nella manifestazione musicale, valorizzando i generi che propongono: dalla canzone d'autore al blues alla bossanova oltre a brani del repertorio personale.

Non solo musica ma anche pittura e cucina mediterranea. "In un mondo nel quale è facile disconnettersi, diventare amici sui social network – commenta Daniele Moraca - c'è bisogno di riappropriarsi di valori reali. È questo uno dei motivi per cui si cerca il vero contatto con l'altro, attraverso il quale conoscere anche se stessi. I protagonisti, attraverso il loro linguaggio musicale, valorizzeranno quel senso di comunità proprio del passato, le semplici emozioni della vita quotidiana e il senso di condivisione e di comunità proprio dei nostri luoghi".

Per una sera il chiostro di San Domenico diventerà luogo dell'espressione musicale dei musicisti/interpreti: Antonello Anzani, Daniele Moraca, Gianluca Scigliano, Giampaolo Cannata, Giovanni Iantorno, Giuseppe Cosentino, Luigi Greco, Pierpaolo Giambarella, Roberta Castellano, Roberto Scornaienchi, Sasa' Calabrese, Serena Lionetto.

La Festa della Musica sarà aperta dalla presentazione della mostra di pittura degli artisti Adele Napolitano, Francesca Patitucci, Giampiero Scola, Mario Polillo, Pino Scalise, Rossana De Fazio, Tommasina Mascaro e Vittorio Greco. A seguire "Performance, gesto e teatralità: quando la cucina è spettacolo!", showcooking a cura della Maccaroni Chef Academy.