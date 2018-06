Amantea (Cs), dal 7 all’11 agosto “La Guarimba International Film Festival”

La Guarimba International Film Festival torna quest'anno con la sua VI edizione, in programma dal 7 all'11 Agosto nello splendido borgo di Amantea (CS).

Un progetto in crescita continua, che ogni anno ospita première internazionali importanti e una notevole selezione in cui concorrono lavori provenienti da tutto il mondo che si contendono un riconoscimento nelle quattro sezioni in concorso al Festival: fiction, animazione, documentario e videoclip musicale.

La rassegna approfondirà quest'anno una tematica fortemente attuale: il modo in cui la tecnologia e le piattaforme social come Instagram, Snapchat e YouTube, hanno inciso e modificato le forme di narrazione cinematografica.

Oltre 1500 i lavori pervenuti in questa VI edizione, una assoluta ricchezza espressiva proveniente da tutti i continenti, che attesta la riconoscibilità e il carattere fortemente internazionale del Festival.

Annunciati i finalisti di questa edizione 2018.

53 cortometraggi arrivano alla competizione ufficiale nelle quattro categorie in concorso: Fiction, Documentario, Animazione e Videoclip Musicale, per un totale di 29 nazioni rappresentate.