“4967/Veleno”: lo street pop di Add racconta i ragazzi cosentini in fuga

Il producer/crooner Add è pronto a lanciare il suo primo progetto in Italiano,seguito del suo primo concept album Young Werther, uscito nel 2017.

Si tratta di 4967/Veleno.

in uscita l'1 giugno.

Doppio titolo per il prodotto del giovane cosentino.Da una parte 4967, il numero del volo Ryanair da Lamezia Terme a Londra Stansted, dove l'artista a breve si trasferirà per continuare la sua carriera musicale ed aprirla al mercato internazionale.

Dall'altra il Veleno covato nei confronti della sua città,Cosenza, e del suo paese da cui i giovani sono costretti a scappare verso luoghi in cui si sentono accettati e possono giocarsi le loro carte.

In mezzo a questo,Add racconta le ansie e le pressioni a cui sono sottoposti i ragazzi dell'era Post-Facebook, in cui sono narcotizzati dalla vita delle celebrità che gli scorre davanti sui social e si sentono quindi succubi ed inermi difronte a quella che stanno vivendo, ed ad un futuro che mai come ora è un'incognita.

Il progetto si apre con Non Ci Fermeranno Mai, una traccia d'apertura col botto in cui la nostalgia ed il ricordo si uniscono all'energia ed alla fame di ADD nello sperare un futuro migliore e si chiude con Lazzaro, una maestosa ballad in cui vengono urlati e sputati via tutti i pregiudizi.

Nel mezzo, spazio all'R&B più puro in Nuvola9 e alle sfumature dream pop ed ambient di Oceani ed ad una vero e proprio storytelling dalle sonorità Trapsoul di una serata al club in Pure Tu, dove si scorgono le immagini nitide di una relazione mai sbocciate nella fretta e nel pensiero dell'imminente partenza che in Italia, specialmente al Sud, coinvolge la maggior parte dei giovani adulti.

Serate in cui si cerca di evadere da questa situazione vengono narrate in California, mentre altre in cui si rimane succubi di essa e dei rancori nella title track Veleno.