Calendario fitto di appuntamenti e ricco di importanti notizie per il CineCircolo Maurizio Grande di Diamante (Cs)

Un calendario fitto di appuntamenti e ricco di importanti notizie per il CineCircolo Maurizio Grande di Diamante. Una prima importante notizia riguarda la partecipazione, avvenuta il 24 e 25 marzo scorsi a Montecatini, del direttore artistico Francesco Presta e del direttore tecnico Ferdinando Romito all'Assemblea annuale della FEDIC. Quest'ultima è la Federazione Italiana dei Cineclub una delle nove Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali che ha realizzato una sorta di "rete" tra i Festival organizzati dai suoi Cineclub, nazionali ed internazionali. La FEDIC, tra le altre cose, ha dal 1993 un rapporto privilegiato con la Mostra del Cinema di Venezia, e collaborazioni con altre importanti manifestazioni, tra cui spicca il Festival Internazionale del Film di Roma. Con l'adesione alla FEDIC il CineCircolo "Maurizio Grande" ottiene così il riconoscimento di alto valore Culturale e Turistico per tutti gli eventi che organizza e il patrocinio "Fedic Scuole" . Inoltre tutte le attività svolte riceveranno pubblicazione su "Carte di Cinema". Il già importante appuntamento di Montecatini è stata l'occasione per un atteso debutto: la presentazione di "90 secondi all'inferno", l'ultimo cortometraggio prodotto dal CineCircolo scritto e diretto da Francesco Presta e Ferdinando Romito e che si è avvalso delle direzione della fotografia di Antonello Marino Maurizio. L'opera ha come coprotagonisti gli attori Giuseppe Panebianco e Antonio Colagrande, con la partecipazione amichevole di Francesca Calabrò. Presta e Romito hanno presentato la loro opera e dibattuto con i presenti all'assemblea FEDIC una platea quanto mai qualificata e attenta. Neanche il tempo di riposarsi che il Cinecircolo è stato chiamato ad un altro impegno: l'incontro con gli studenti dell'Istituto comprensivo "G. Caloprese" di Scalea. Durante l'incontro, che aveva come tema il bullismo, è stato proiettato il corto premio della sezione Scuole dell'ultimo Mediterraneo Festival Corto: "(In)Visibile" della Classe 2ᵃ C – I.C. di Biella 3. Un collegamento via Skype è stato realizzato con la scuola piemontese autrice del corto "(In)Visibile" e un elaborato prodotto dai ragazzi di Scalea è stata occasione per la selezione della giuria sezione Scuole "Mediterraneo Festival Corto" 2018. Il testo scelto da Francesco Presta e Ferdinando Romito è stato quello della II° B delle Secondarie di primo grado del Caloprese, che sarà quindi la classe che giudicherà il corto vincitore del premio della "Sezione scuole" della VIII Edizione Mediterraneo Festival Corto "cùrt e màlcavàt". A proposito del Festival, che quest'anno si terrà il 31 agosto e l'1 e 2 settembre, si ricorda che all'indirizzo web: www.cinecircolomauriziogrande.it si possono scaricare il bando, che scade il 15 luglio 2018, e trovare le modalità per partecipare al concorso internazionale di cortometraggi, quest'anno riservato anche ai VideoClip musicali.

30 Marzo 2018