Rende (Cs), il concerto di Levante apre il festival "Fatti di Musica 2018"

Parte domani sera, con il concerto di Levante al Teatro Garden di Rende, "Fatti di Musica 2018", 32/ma edizione del Festival del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei più attesi spettacoli musicali dal vivo, premiandoli con il "Riccio d'Argento" del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.

Il concerto di Levante rientra nel suo tour "Caos in teatro". "Fatti di Musica 2018" proseguirà il 6 aprile al Teatro Rendano di Cosenza con il concerto di Noa ed il 17 aprile al Teatro Gentile di Cittanova con lo spettacolo di Massimo Ranieri "Sogno e son desto... in viaggio!". La prima parte di "Fatti di Musica 2018" proseguirà l'8, 9 e 10 giugno allo stadio San Vito di Cosenza con il musical "Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo". Confermato infine per il 17 luglio al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, in gemellaggio con Armonie d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano, anche il concerto di Caetano Veloso e dei tre figli Moreno, Zeca e Tom