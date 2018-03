Chiude la stagione teatrale a San Giorgio Albanese (Cs): ecco gli ultimi due spettacoli

Chiude la stagione teatrale a San Giorgio Albanese. Per la terza edizione di "Sere a teatro", l'amministrazione comunale si affida all'esperienza e alla competenza della Fita provinciale di Cosenza e al direttore artistico Antonio Maria D'Amico, reduce dal successo della "Mostra nazionale d'arte del Teatro amatoriale italiano-Premio Ausonia" di questa estate andata in scena, da luglio a settembre, a Rossano, Corigliano, Sibari e Oriolo con grandi numeri di pubblico. La stagione teatrale 2017/2018 di San Giorgio Albanese chiude con due spettacoli. Il primo sarà venerdì 16 marzo con "Pinocchio – Storia di un burattino" di Carlo Collodi e realizzato dall'Associazione culturale Nella Ciccopiedi e da Compagnia L'Arcobaleno di Cariati. Il secondo spettacolo invece arriva direttamente da Zelig con Vincenzo Comune che, sabato 24 marzo, andrà in scena con "Cabaret".

La rassegna ha compreso ciclo di eventi per favorire la socializzazione, l'accoglienza e l'integrazione. Il cartellone, fortemente voluto dal vicesindaco e assessore alla Cultura e spettacolo Sergio Esposito, oltre ad avere il Comune di San Giorgio Albanese e la Fita come organizzatori, ha i patrocini del Ministero degli Interni e del Sistema Sprar. Tutta la stagione si è tenuta nell'Auditorium comunale e grande e partecipato è stato il gradimento da parte del pubblico.