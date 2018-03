A Cosenza il concerto di Cicero e Luciano Troja

Venerdì 16 marzo 2018 nuovo appuntamento dal vivo con una delle proposte più originali e avvincenti della musica italiana, il duo composto da Antonino Cicero e Luciano Troja, fagotto e pianoforte nati per l'ammirato album An Italian Tale, pubblicato dalla palermitana Almendra Music. Il pianista e il fagottista messinesi saranno il 16 marzo a Cosenza, al Teatro dell'Acquario, con un concerto inserito nella rassegna musicale Lord Franklin. Un evento importante, che conferma l'interesse per An Italian Tale: in un anno il disco ha raccolto ottime recensioni confermando la pregevolezza delle composizioni firmate da Luciano Troja, l'originalità di questo anomalo duo fagotto-pianoforte, la riuscita dell'operazione dedicata a un'Italia che non c'è più, quella evocata dalle canzoni di Giovanni D'Anzi, al quale l'album è ispirato.

La forza di An Italian Tale, come sottolineato dal videoclip realizzato da Valerio Vella, è nel suo potere immaginativo, nella sua capacità di evocare il cinema, le canzonette, la radio, i vinili, la gommalacca e il Campari, Milano, le bellezze e le biciclette, insomma memorie di un'Italia che in quella musica trovava respiro e rinnovamento senza smarrire le proprie peculiarità. La stampa lo ha notato immediatamente, basta pensare a Musica Jazz ("Un'operazione intelligente e raffinata che valorizza la nostra cultura senza atteggiamenti pedissequamente filologici"), al Manifesto ("Dieci pezzi che evocano il romanticismo a volte swingato dell'autore di O mia bela Madunina"), a Italia In Jazz ("un album rigenerante... denso di colorazioni impressioniste, in cui struggente cantabilità e signorile melodiosità sono sacre come reliquie"), per citare solo tre delle numerose testate che hanno apprezzato l'opera.

An Italian Tale è una ricerca in musica tra le storie e le canzoni di Giovanni D'Anzi, che sono state lo spunto ispiratore per due musicisti diversi per storia ma affini per curiosità, intraprendenza, preparazione e fantasia. Luciano Troja è un compositore e pianista jazz di fama internazionale (non è raro trovarlo su All About Jazz USA, Cadence o Stereophile, o vederlo dal vivo a New York), Antonino Cicero è un fagottista tra i più attivi e preparati in area classica: i due artisti messinesi hanno trovato nella melodia, nella cantabilità, nella narrazione strumentale il punto di incontro che rende An Italian Tale, per usare le parole dello stesso Troja, "una specie di colonna sonora di un film immaginato, legato a un periodo storico, magari girato in bianco e nero".

Questa singolare combinazione strumentale, pianoforte e fagotto all'insegna della melodia, ha trovato dal vivo una rinnovata linfa, come dimostrerà il concerto di Cosenza. Info e prenotazioni: tel. 0984 73125, mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Autodidatta sin da bambino, laureato in jazz con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Corelli di Messina, ha studiato per anni con Salvatore Bonafede e anche, a New York, con Richie Beirach.

Ha pubblicato 15 CD da leader e co-leader. Candidato per due volte all'Independent Music Awards (USA), i suoi cd sono stati inseriti nelle scelte della critica dei migliori dischi dell'anno nei magazine Cadence, All About Jazz, Musica Jazz.

L'album per piano solo"At Home With Zindars" ha ottenuto il "Record To Die For 2011" della prestigiosa rivista americana Stereophile, assegnato a quelli che sono considerati i migliori album di tutti i tempi e di tutte le musiche.

Da circa un decennio svolge la sua attività tra Italia e Stati Uniti, collaborando con numerosi artisti dell'area creativa, esibendosi in alcuni fra i palcoscenici più interessanti, soprattutto a New York (Metropolitan Room, Shapeshifter Lab, Spectrum, Rockwood Music Hall, ABC No-Rio, per citarne alcuni) e presso prestigiose istituzioni come la New York University.

Collabora dal 2002 con il chitarrista Giancarlo Mazzù, con il quale ha tenuto concerti in Europa e USA, tracciando un singolare percorso sulla canzone americana, con i CD Seven Tales About Standards Vol.1 e Vol.2 (Splasch Records 2005, 2008) e Live at the Metropolitan Room NYC (Slam, 2013). E' appena uscito il loro nuovo cd dal titolo"Broad-ways"(Ack Records), in trio con il batterista Francesco Branciamore.

Nel 2016 ha pubblicato i CD "An Italian Tale" in duo con il fagottista Antonino Cicero, per la etichetta Almendra, e "Rags To Ragas" con il sassofonista Blaise Siwula, (NoFrillsMusic,).

Dal 2013 è direttore artistico della «Filarmonica Laudamo» di Messina, la più antica associazione concertistica siciliana.

ANTONINO CICERO fagotto

Si è diplomato con il massimo dei voti presso l'Istituto musicale "Vincenzo Bellini "di Catania.

Ha seguito da allievo effettivo vari corsi di perfezionamento e musica da camera tenuti da: Claudio Gonella, Roberto Giaccaglia, Karl Leister, Patrizia Pane, I Solisti del Teatro alla Scala di Milano e Francesco Bossone.

Ha partecipato ai corsi di formazione orchestrale di Lanciano e ha fatto parte dell' Orchestra Giovanile Italiana, e ha collaborato con importanti orchestre quali: l'Orchestra Sinfonica di Savona, Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l' Orchestra del Teatro lirico di Cagliari, l'Orchestra della Filarmonica di Oviedo (Spagna), l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Svolge una intensa attività concertistica solistica e cameristica per Associazioni e Istituzioni Musicali in Italia e all'estero.

stato premiato in più concorsi musicali nazionali ed internazionali come solista e in formazione cameristica.

Nel gennaio 2012 ha pubblicato il CD "Pasion de Basoon" dedicato al tango, con grande successo di critica e di pubblico.

Tiene annualmente corsi di perfezionamento e master class.

Negli ultimi anni collabora con diverse formazione jazzistiche cercando di valorizzare il suo strumento anche attraverso un genere non usuale per il fagotto, suonando per importanti festival e rassegne specializzate.

Da qualche anno si è dedicato alla didattica pubblicando un metodo basilare per piccoli allievi.

É stato fagotto solista della Hulencourt Soloists Chamber Orchestra di Bruxelles dal 2012 al 2014.

Nel 2016 ha pubblicato i CD "An Italian Tale" in duo con il pianista e compositore Luciano Troja, per la etichetta Almendra.