Reggio, il 27 agosto lo spettacolo di Joe T. Vannelli in diretta Facebook

COMUNICATO STAMPA

Joe T. Vannelli atterra a Reggio Calabria con la sua live performance per regalare uno spettacolo, nel rispetto delle norme anticovid, tutto da ballare. Il 27 agosto, il famoso dj trasmetterà il suo spettacolo in diretta facebook ma anche su Radio e Video Touring, da una suggestiva location, assolutamente Top-secret, come già accaduto in tante altre città italiane. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Commissioni di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria. Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, l'associazione Culturale "Lopresti Idea", Radio Touring 104 - Video Touring 655 e Progetto 5.

"Abbiamo accolto l'idea con entusiasmo anche per la sua particolarità - afferma Irene Calabrò, Assessore Comunale alla Promozione del patrimonio Culturale - che andrà a valorizzare il patrimonio culturale della città, un modo alternativo per far avvicinare il mondo culturale con la società, in particolare con il mondo dei giovani. Joe T. Vannelli - aggiunge l'assessore reggino -, con la sua live performance, già sperimentata in altre città, con tanti simboli del patrimonio culturale nazionale. Porterà tantissime visualizzazioni social pubblicizzando Reggio Calabria, un modo nuovo per promuovere le bellezze della città nel pieno rispetto delle normative anticovid. Il lockdown, se non altro - conclude Irene Calabrò -, ci ha dato l'occasione di sperimentare una nuova modalità di interazione e comunicazione, da una difficoltà è quindi nata un'opportunità".

Ad attivare i contatti e organizzare il tutto, il presidente della Lopresti Idea, Filippo Lopresti.

"L'evento è davvero bello - ha detto -, Joe T. Vannelli ha ideato questo spettacolo che ha già portato in tantissime città italiane, da monumenti importantissimi, con un drone, le telecamere. Alcuni amici me lo hanno segnalato e così ho detto loro di provare a portarlo subito a Reggio. E così è stato, anche grazie alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale e il supporto di Radio Touring, Video Touring e Progetto 5. Peccato - prosegue il presidente della Lopresti Idea- non si possa ballare tutti insieme a causa delle leggi anticovid ma lo potranno seguire in diretta su Radio Touring 104, Video Touring 655 o sulla pagina facebook di Joe T. Vannelli. Saranno 2 ore di adrenalina pura - conclude Filippo Lopresti - e se non avete la palla stroboscopica fatevela prestare e ballate mentre vi gustate le bellezze della nostra città".