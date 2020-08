Seamus Blake domani al Roccella Jazz Festival

Rumori Mediterranei, sigla storica del Roccella Jazz Festival, parte in quarta giovedì 27 agosto dopo sei giorni di grande musica inaugurati in modo straordinario da Renzo Arbore. Il 27 al Teatro al Castello di Roccella arriverà dal Canada Seamus Blake, il sassofonista noto per la collaborazione con John Scofield e tra i più ispirati del jazz contemporaneo, accompagnato da Andrea Rea, Daniele Sorrentino ed Elio Coppola. Il quartetto proporrà canzoni tratte dal repertorio americano e sud-americano, passando per il pop e il rock. In chiusura un autentico colosso, Famoudou Don Moye, per mezzo secolo batterista/percussionista dell'Art Ensemble of Chicago, che presenterà un omaggio alla tradizione delle percussioni Afro-Americane e alle origini e alle influenze della diaspora africana. Una tradizione che conosce in modo approfondito grazie alle ricerche fatte in Guinea, Mali, Senegal, Congo, Marocco e Cuba. A Roccella presenterà un repertorio con composizioni sue, di Lester Bowie, Joseph Jarman, Chico Freeman, Roscoe Mitchell, Dudu Kouaté, Christophe Leloil e molti altri.

Venerdì 28 apertura dell'irresistibile Karamu Afro Collective, artefice di un melange tra black music e afrobeat, a seguire un progetto affascinante dedicato al repertorio tradizionale sefardita, riproposto nell'ottica della moderna improvvisazione jazz. Si tratta di Sephardic Tinge di Gabriele Coen, che ospita anche due figure di rilievo come Arnaldo Vacca e Ziad Trabelsi. Sabato 29 Roccella celebra le immagini del fotografo storico del festival Pino Ninfa con il progetto originale Impressioni Mediterranee, tratto dalle fotografie del suo libro: le immagini proiettate saranno commentate musicalmente da Francesco Cafiso e Mauro Schiavone. A seguire un clamoroso ritorno, quello di Giovanni Tommaso, artefice di una produzione originale intitolata Roccella XL - Extra Large Combo. La grande esperienza del contrabbassista lo ha portato anche a occuparsi di musica pop con Riccardo Cocciante, Mina, Gianni Morandi, Ivan Graziani, Anna Oxa, Lucio Dalla, Sammy Davis Jr. e Rino Gaetano. Proprio sull'ultimo era incentrata una produzione originale del Festival del 2017 di Giovanni Tommaso, e sarà proprio lui a guidare una all-star band chiamata a celebrare il quarantennale del Festival, con alcuni tra i più grandi esponenti del jazz italiano.

Gran finale domenica 30 con Brunori Sas, che in pochi giorni ha ottenuto un clamoroso sold out al Teatro al Castello. Il 2020 di Dario Brunori è all'insegna dei grandi riconoscimenti - Targa Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto e Nastro d'Argento alla Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il cantautore arriverà a Roccella dopo aver ottenuto questi riconoscimenti importanti che lo collocano in una posizione di primissimo piano nel panorama della canzone d'autore italiana. Una carriera piena di successi la sua, sia come autore che come compositore di musiche da film.

Back To Life, Back To Live: ritorno alla vita, ritorno al concerto, questa la parola d'ordine del 40mo Roccella Jazz Festival, la popolare rassegna che festeggia quaranta anni di età con un'edizione speciale, di celebrazione dopo il difficile periodo del lockdown. Edizione Extralarge con novità su luoghi e temi, sottolinea il direttore artistico Vincenzo Staiano: "Di grande caratura lo spessore artistico, con un insieme di eccellenze forse unico nella sua storia. Molti i musicisti che proverranno da generi diversi come la canzone d'autore, l'opera, la musica etnica, il rock, il funk e il rap. La XL sarà, quindi, un'edizione speciale in formato "Extra Large" e si presenterà come un concentrato di "musica totale", con il jazz genere dominante, come nella migliore tradizione del Festival. Saranno 18 i concerti e l'originalità del programma sarà garantita da ben sei produzioni".