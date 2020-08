Il Concerto “Echi di Napoli” a Locri

Il 12 agosto, alle ore 22.00, presso la Corte del Comune di Locri, l'Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, all'interno del Festival Classica Mediterranea, presenta i Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti che proporranno il Concerto "Echi di Napoli" col Soprano Noemi Riviecco e Gaetano Russo, Clarinetto solista, misurandosi con musiche di D. Gallo, G. B. Pergolesi, D. Cimarosa, G. Donizetti, G. Miceli, F. Campanella e C. S. Mercadante. Il programma prevede, difatti, Trio sonata in sol min di D. Gallo, "Chi disse ca la femmina" di G.B. Pergolesi, Aria di Madama Erlecca e Serenata di Pulcinella di D. Cimarosa, "Me voglio fa' na casa" di G. Donizetti, "La Rosa" di G.S. Mercadante, Fantasia per clarinetto e archi di G. Miceli, Ritornello delle lavandare del Vomero (Anonimo), "Te voglio bene assaje" di F. Campanella e Cicirinella (Anonimo). "Il leitmotiv del concerto è Napoli, un centro musicale d'avanguardia dal Settecento in avanti, riferimento per tutta l'Europa di allora.

È, infatti, napoletano il primo Conservatorio in Italia. Con i brani proposti e interpretati dai Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti si vogliono indagare le origini della canzone napoletana e si desidera mettere in luce la vita della città partenopea, i suoi sapori e le sue tradizioni. Un evento che mi sento di consigliare per la ricercatezza e la raffinatezza delle arie scelte, per molti decisamente inediti", afferma Pasquale Faucitano, Presidente dell'Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria.