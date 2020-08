“E (ri)uscirò a riveder le stelle” al Teatro Greco Romano di Portigliola

Procede a gonfie vele la marcia trionfale dell'edizione 2020 del Festival del Teatro Classico "Tra Mito e Storia". Se stasera si replica l'Edipo di Bernardo Migliaccio Spina, è infatti già tempo di pensare al prossimo appuntamento, in programma già per domani, lunedì 10 agosto, alle ore 21:00, quando sarà tempo di lasciare spazio a un altro grande artista della Locride.

Parliamo di Antonio Tallura, che metterà in scena il suo E (ri)usciron a riveder le stelle, spettacolo unico nel suo genere, nel quale letteratura e scienza si amalgameranno nella "contemplazione lirica" della volta celeste. Tallura, affiancato dall'astrofisico Marco Romeo, ci metterà al cospetto di astri e costellazioni declamando le più commoventi odi al cielo che siano state composte dai tempi di Omero a quelli contemporanei di Alda Merini. Un florilegio elaborato in maniera sapiente dallo storico Mario Nirta, che seguendo il "fil rouge" della narrazione delle stelle, della luna, del cielo e del mare, ci garantirà di rivivere superbe emozioni anche grazie al delicato accompagnamento musicale di Barbara Franco.

Un connubio tra letteratura e astrofisica ideato da Tallura durante la pandemia e nato dalla riflessione sulle tante cose che ci circondano e sulle quali non riflettiamo abbastanza perché tendiamo a darle per scontate.

Il modo migliore, per Tallura, di tornare sul palco del Teatro Greco Romano di Portigliola dopo il successo straordinario dello spettacolo dedicato a Tommaso Campanella, proponendo in questa occasione una serata di pura magia e poesia in cui la vera messa in scena non sarà dinanzi agli occhi del pubblico, ma sopra la sua testa.

Ricordiamo che, a causa delle norme di distanziamento sociale imposte dal Governo per garantire la nostra sicurezza, i posti disponibili per le rappresentazioni saranno purtroppo limitati e che, nonostante venga data la possibilità di acquistare il biglietto all'ingresso del Teatro prima dell'inizio degli spettacoli, è consigliato l'acquisto in prevendita presso l'Agenzia Persefone, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera, l'Edicola Mondadori e il lido Persefone di Locri e il lido Loa Beach di Portigliola. Sempre al fine di garantire il rispetto delle norme previste dalla legge, inoltre, gli spettatori dovranno obbligatoriamente compilare e consegnare al botteghino un'autocertificazione che permetterà la tracciabilità dei presenti, senza la quale sarà tassativamente vietato l'ingresso.