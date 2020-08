L'attività dell'Orchestra di Fiati giovanili di Delianuova dopo il Coronavirus

Chiusa la positiva esperienza della XV Giornata Regionale sull'Educazione alla Legalità, che ha visto una larga partecipazione di pubblico, di Istituzioni, di studenti e di docenti, l'Associazione si proietta ora verso la realizzazione del XX Anniversario dell'Associazione e dell'Orchestra Giovanile di Fiati Giuseppe Scerra, con un concerto diretto dal Maestro Gaetano Pisano e, con la presenza anche del Coro, preparato dalla Maestra Maria Vitetta. Per l'occasione l'Orchestra si avvarrà anche della Direzione del Maestro Maurizio Managò, che per i primi 10 anni è stato promotore e direttore.

20 anni rappresentano certamente una tappa molto significativa e costituiscono l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno concorso a rendere questa realtà, come è stato affermato, un "piccolo miracolo aspromontano": al compianto Presidente Dr. Giuseppe Scerra, che non finiremo mai di ringraziare per questa sua felice intuizione, ai Maestri, che hanno concorso alla formazione ed alla promozione, agli amici del Comitato Direttivo, ai Maestri che, con il loro impegno nella Scuola di Musica, hanno alimentato la formazione degli orchestrali, ai ragazzi tutti, che, con sacrifici notevoli, hanno permesso il raggiungimento di obiettivi precisi, alle famiglie che hanno favorito la formazione culturale e musicale dei loro ragazzi. Infine, un sentito ringraziamento a quanti, per motivazioni familiari e/o professionale, hanno lasciato l'Orchestra, però hanno permesso l'affermazione della stessa.

Questo appuntamento è per noi molto significativo perché, dopo tanti mesi di blocco delle attività, permette di riprendere la seconda edizione del Progetto Regionale "Armonia sociale in Musica", che ci vedrà impegnati fino al mese di marzo 2021 e che presenta articolazioni precise: formative, concertistiche e culturali:

Attività formative

Indirizzate agli studenti impegnati nelle percussioni con il Maestro Perez, agli studenti impegnati nella propedeutica musicale, con i Maestri Ciro Paduano e Marcella Sanna, agli studenti impegnati nello studio degli Ottoni con il Gomalan Brass Quintet, agli studenti impegnati nello studio delle Ance con il Maestro Michele Giovinazzo , a quanti sono interessati allo studio della Direzione d'Orchestra, con il Maestro Michele Mangani..

Attività concertistica:

Concerto per l'Anniversario dell'Associazione e dell'Orchestra;

Concerto al Teatro F. Cilea di RC CON IL Gomalan Brass Quintet;

Concerto in occasione della Festa di Santa Cecilia;

Concerto al Museo Archeologico Nazionale di RC;

Concerto di Natale indirizzato alla cittadinanza deliese;

Concerto nella Basilica Madonna dei Poveri di Seminara e nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di RC durante il periodo della Settimana Santa con l'opera "Le sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo" del Maestro Lorenzo Maria Falduti.

Attività culturale:

Incontro-Concerto con Paolo Sofia su "L'Albero di more";

Incontri-concerto con i Maestri Otello Profazio, Ettore Castagna e Antonino Racco su "Il Cantastorie calabrese tra tradizione e attualità";

Convegno: Il ruolo delle Orchestra Giovanili in Calabria;

Incontro "La Giornata della Memoria 2021".