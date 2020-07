Reggio, il 2 agosto Carlo Stanaut in concerto al Parco Ecolandia

Tutto pronto per il concerto di Carlo Stanaut a Reggio Calabria. Il cantautore si esibirà al Parco Ecolandia di Arghillà domenica 2 agosto.

Carlo Stanaut, cantautore calabrese, nasce artisticamente nel 2000 a "il locale", storico laboratorio musicale romano, negli anni di fermento per una nuova rinascita della musica italiana d'autore vera, insieme ai Tiromancino, Cammariere, Max Gazzé e Daniele Silvestri. I suoi brani hanno influenze pop jazz con contaminazioni rock, tutto rigorosamente cantato in italiano.

La band è formata da Tonino Palamara alla batteria, Rodolfo Megale alla chitarra elettrica, Giancarlo Rinaldi al basso elettrico. Stanaut, infine, Saverio Autelitano, ideatore e anima del gruppo, è voce, tromba, e chitarra acustica. Molti i concerti in locali importanti italiani e durante i festival di musica d'autore. Molte le collaborazioni.

Domenica 2 agosto Carlo Stanaut torna a casa con un live che arriva, dopo tanta sofferenza comune per i fatti del Covid, felice di esprimere di nuovo la sua anima musicale, in una cornice magnifica come il Parco Ecolandia di Reggio Calabria.