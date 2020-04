Il primo maggio il Premio Mia Martini in diretta social con #lamusicaunisce

Il Premio Mia Martini attraverso i social lancia un messaggio di positività con l'iniziativa #lamusicaunisce grazie alla sensibilità di tanti Artisti della Musica Italiana.

Lo comunica ufficialmente Nino Romeo, ideatore ed organizzatore del premio Mia Martini.

Venerdì primo maggio il Premio Mia Martini si racconta attraverso la musica, l'arte e la voglia di continuare, un messaggio di positività dunque con l'iniziativa #lamusicaunisce grazie alla sensibilità di tanti Artisti della Musica Italiana.

Dopo gli avvenimenti improvvisi causati dal Covid 19, l'impegno è di continuare a sognare attraverso la musica e non mollare mai soprattutto in momenti come questi, dove il distanziamento sociale rende difficile la condivisione e ogni contatto umano. Tanti sono gli artisti che hanno aderito all'iniziativa: Franco Fasano (direttore artistico del premio), Mario Rosini, Veronica Maja, Red Cazian, Mario Biondi, Marco Masini, Suor Cristina, Roberta Bonanno, Deborah Jurato, Savino Zaba, Roberto Ciufoli, Carmen Novaldi, Domenico Milani, Luigi Grandinetti, Deborah Summa, Rosmy, Rosa Chiodo, il tenore Francesco Malapena, Samanta, Camilla Cuparo, Chiara Ranieri, Panzeri, Kram, Faby Princi, Marco Boni e tanti altri.

Nino Romeo, ideatore ed organizzatore del premio Mia Martini, afferma: «Il calore del Premio Mia Martini vuole restare vivo, con questa iniziativa desideriamo avvicinarci a ognuno di voi con l'augurio di rivederci tutti presto».

Gli appuntamenti del primo maggio potranno essere seguiti sui social, ed in particolare sulle pagine Facebook ed Instagram: Premio Mia Martini e Radio Medua oltre al canale youtube del Premio dove si può già visualizzare il promo a questo link: https://youtu.be/qXJlhe4JOSc.

Ore 10,30 - #lamusicaunisce - Lancio del video degli artisti con messaggi di positività. Ore 17,00 - La Musica Unisce, diretta video con alcuni personaggi dello spettacolo.

L'iniziativa è patrocinata da CAFFO: Amaro del Capo – Bosci San Marzano – Petrus e COFIAL Confedazione Italiana Autonima Lavoratori.