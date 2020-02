Rinviato Tour italiano ORME a Reggio Calabria: spostamento data dal 13 marzo al 18 maggio

Rinviato "The Last World Tour " delle ORME, a causa di misure precauzionali derivanti dall'attuale situazione di diffusione e controllo del Covid-19 e relativi problemi logistici .I primi concerti della band veneta dovevano svolgersi in Lombardia ,il management in accordo con teatri e local manager,ha deciso di posticiparli . La data del concerto di Reggio Calabria , inizialmente fissata per il 13 marzo, è stata spostata a lunedi 18 maggio alle ore 21.00. I biglietti già acquistati in prevendita su www.ciaotickets.com e nei punti vendita Caffetteria Tabaccheria Foti,Discomania e Libreria Nuova Ave, sono validi per la nuova data del 18 maggio .Per chi volesse chiedere il rimborso ticket , può richiederlo entro e non oltre la data del 13 marzo. Tra una settimana, con l'aggiornamento della pianta teatrale e disponibilità posti, sarà riaperta la prevendita.

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Febbraio 2020 16:08