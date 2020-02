Reggio: parte anche quest’anno la rassegna “Primo Applauso”

Parte anche quest'anno "Primo Applauso".

Seconda edizione per la rassegna dedicata alla musica con la finalità di offrire un contributo alla diffusione della cultura musicale.

Un obiettivo che l'Accademia si è prefissa sin dalla sua nascita e che, da 20 anni ormai, porta avanti, attraverso rassegne, concerti, contest, approfondimenti, per appassionare e dare vita ad un humus che possa generare, soprattutto tra i giovani, passione e conoscenza. Questo importante obiettivo si affianca a quello altrettanto considerevole di offrire agli artisti e musicisti della Città Metropolitana di Reggio Calabria un palco dove esibirsi, dove far conoscere la propria espressività artistica e consentire loro di vivere un'esperienza di fronte al pubblico che molti non avrebbero modo di sperimentare altrimenti.

La partecipazione al contest prevede una quota di iscrizione di 15 euro per i solisti, nel caso di formazioni fino a 15 elementi la quota è di 10 euro per ogni componente, fino ad un massimo di euro 100; per le formazioni oltre i 15 elementi, 8 euro per ogni componente, fino ad un massimo di euro 150.

I migliori gruppi selezionati vinceranno un concerto nel periodo maggio/giugno in data da concordare. Per tale concerto è previsto un rimborso di 400 euro, er le formazioni oltre i 15 elementi, di 300 euro per le formazioni fino a 15 elementi, e di 200 euro per i solisti.

A tutti i musicisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I dettagli sul sito www.accademiadeltempolibero.it