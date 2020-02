Gioia Tauro (RC): sabato le gemelle Chiara e Martina Scarpari e Kel Torres presentano il loro nuovo singolo "Solo tu"

Sabato 8 febbraio 2020, alle ore 11.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei locali della "Music School di Christian Cosentino", a Gioia Tauro, in Via Nazionale 111, n° 209, le gemelle Chiara e Martina Scarpari e il cantante internazionale Roberto Kel Torres presenteranno il loro nuovo singolo.

Il brano si intitola "Solo tu" ed è stato eseguito in occasione della rassegna musicale dedicata a Mino Reitano, che si è svolta il 27 gennaio, a Reggio Calabria. Dopo la conferenza il brano sarà disponibile per l'ascolto sui più importanti store musicali e sarà distribuito in Italia, Germania e Russia.

Nel corso della presentazione, Roberto Kel Torres interverrà in collegamento dalla Germania. Le gemelle Chiara e Martina Scarpari risponderanno alle domande dei cronisti unitamente al M° Christian Cosentino e al direttore artistico Natale Princi.