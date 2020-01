Grande successo per la tappa milanese del Festival “Facce da bronzi”

La seconda tappa del Festival "Facce da bronzi" conquista il consenso del pubblico milanese con il suo format artistico che ha visto alternarsi sul palco dieci bravi comici provenienti da diverse regioni italiane: i milanesi Andrea Nani, Daniela Carta e Giorgio Como, Cristian Cecchetto da Vicenza, il torinese Gianluca Sallemi, Marco Bettelli da Bologna, Simone Bandecchi dalla provincia di Pisa. Ad aggiudicarsi un posto alla finalissima del Festival, il comico milanese Amedeo Abbate con un monologo no sense, al secondo posto la comicità frizzante del giovane Samuele Rossi da Lucca e sul podio anche la brillante comica Francesca Falchi da Cagliari con un pezzo di stand up. Lo spettacolo patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano e in collaborazione con l'Accademia del Comico, è stato presentato da Sonia Collini e Claudio Zucca ed arricchito dalla performance comico – musicale del duo Tagliento – Cajelli, anche nelle vesti di componenti della giuria tecnica del concorso insieme a Laura Formenti attrice comica e docente dell'accademia del comico, Rafael Didoni comico di Zelig e docente dell'accademia e Giuseppe Mazzacuva direttore organizzativo del festival.

"E' un appuntamento importante quello nella città lombarda che si rinnova per il terzo anno grazie alla preziosa collaborazione con l'Accademia del comico e dimostra l'ampia valenza artistica del progetto che coinvolge le migliori realtà culturali nazionali puntando sulla promozione e valorizzazione dei giovani artisti nel campo della comicità e del teatro – afferma Mazzacuva - In questi anni il festival ha fatto tappa nelle maggiori città italiane ottenendo importanti riconoscimenti istituzionali e veicolando efficacemente il marchio di un progetto culturale made in Calabria".

Il Festival, ideato e prodotto dall'associazione culturale arte e spettacolo "Calabria dietro le quinte" e sostenuto dalla Regione Calabria - PAC 2014-2020, per la fase conclusiva si sposterà in Calabria, con l'ultima selezione del concorso il 28 febbraio al teatro Grandinetti di Lamezia Terme nell'ambito della rassegna "Vacatiandu" dei Vacantusi. L'evento sarà presentato dal comico reggino e voce di radio "Kiss Kiss" Gennaro Calabrese e vedrà come ospite d'eccezione il comico romano Marco Capretti dalla trasmissione televisiva "Made in Sud". Mentre, il 29 febbraio alle 20,45 nella splendida cornice del teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, si sfideranno i nove comici ammessi alla finale e presentati dall'attore del "Bagaglino" Gigi Miseferi e con ospite speciale il comico Pino Campagna dal programma televisivo "Zelig".

Il Festival è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dal V Municipio di Roma, dalla Città di Torino e da Unicef Italia. L'evento rientra, inoltre, tra le attività artistiche del progetto "New Theatre Training" sostenuto da Funder35.