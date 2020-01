"Così parlò Bellavista": l'omaggio a De Crescenzo diverte e commuove al teatro "Cilea" di Reggio Calabria

di Lavinia Romeo (foto di Antonio Sollazzo) - Quella di Luciano De Crescenzo è stata, ed è, una cifra espressiva unica. Il suo animo poliedrico, unito al suo raffinato pensiero filosofico, ha trovato linfa vitale nella "napoletanità" più verace. Quella delle case popolari e dei vicoli brulicanti di voci e personaggi. Una Napoli autentica, percorsa da rituali e tradizioni, mutevole ma fedele a se stessa, avulsa da quelle convenzioni nazionàl-popolari che l'hanno nel tempo tristemente cristallizzata, soffocandola, nell'immaginario collettivo, in miseri stereotipi.

"Così parlò Bellavista", il primo libro dello scrittore- regista, è difatti un inno a Napoli. Un testo che a quarant'anni dalla sua pubblicazione non ha perso la sua dirompente sagacia filosofica unita ad una straordinaria rappresentazione della natura umana.

Un'immagine olografica, quasi una cartolina dal sud fedelmente riprodotta nella trasposizione filmica del 1984, una godibilissima commedia divenuta un cult della cinematografia italiana a cui parteciparono tantissimi attori e "caratteristi" napoletani, alcuni dei quali ritroviamo nell'adattamento teatrale voluto dall'attore Alessandro Siani insieme a Geppy Gleijeses, che è al contempo regista e attore protagonista della pièce teatrale.

Gleijeses raccoglie un testimone non facile interpretando il ruolo del professor Bellavista che fu di Luciano De Crescenzo e lo fa attingendo ad una decennale esperienza sul palco, che lo rende egualmente credibile nei momenti lirici quanto in quelli comici, dando il meglio di sé nei passaggi più poetici (come l'immagine suggestiva dei panni stesi al sole o i ragionamenti filosofici sugli uomini d'amore e di libertà).

Ad attendere Gleijeses e la bravissima Marisa Laurito, che nello spettacolo interpreta la moglie di Bellavista, c'è un gremitissimo teatro "Francesco Cilea", che accoglie con grande entusiasmo il primo appuntamento della rassegna "Le Maschere e i Volti" organizzata dalla Polis Cultura.

In un susseguirsi sincopato di tagli di scena rivive il salotto-cenacolo del professore di greco Bellavista, che con piglio socratico ed ironia conduce i suoi "allievi", ossia un gruppo di amici e condomini dalla modesta estrazione socioculturale, nei meandri del raffinato pensiero filosofico. "Il professore" creato dalla penna di De Crescendo resta fermamente legato alle tradizioni, ma osserva con attenzione lo svilupparsi di una realtà nuova, della "Napoli del futuro", con le nuove generazioni desiderose di emanciparsi ma soffocate da una realtà contingente priva di speranze.

I divertenti quadri comici della commedia si svolgono all'interno del cortile del grande palazzo di via Foria riprodotto magistralmente dallo scenografo Roberto Crea. In questi spazi si sviluppa l'apparente conflittualità tra il professore e il nuovo arrivato, il dottor Cazzaniga, un dirigente milanese dell'Alfasud.

Ed è nel gioco della contrapposizione nord-sud che si ravviva la verve comica dei molti attori di razza presenti sul palco, come Benedetto Casillo, che torna a recitare nel ruolo del vice sostituto portiere Salvatore ed il bravo Salvatore Misticone che interpreta magistralmente tre personaggi, tra cui il leggendario "uomo del cavalluccio rosso", che da vita ad uno dei momenti meglio riusciti dello spettacolo, con gli attori che coinvolgono il pubblico in un divertente omaggio al compianto Riccardo Pazzaglia.



Il repentino cambio di scenografia, con l'entrata in scena dell'ascensore dove Cazzaniga e Bellavista si troveranno costretti a conversare, permette al professore di sciogliere i suoi pregiudizi sul dirigente milanese. Così, dall'arioso cortile condominiale si passa al claustrofobico ascensore, che permette però ai due comprimari di conoscersi, fino all'offerta di un posto di lavoro per il giovane genero di Bellavista, taglieggiato dal cancro dilagante della camorra.

Della dicotomia insanabile tra uomini d'amore e uomini di libertà resta la leggerezza del racconto di De Crescenzo, che da uomo d'amore ha vissuto e raccontato il sud nella sua pienezza e nel suo splendore "La prossima vita - ha detto Marisa Laurito in occasione della recente scomparsa dello scrittore- la voglio vivere rinascendo con te a Napoli".