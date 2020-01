"Cucinar Ramingo" di Giancarl Bloise a Polistena

Volume APS e Dracma - Residenza Teatrale della Piana proseguono la loro indagine sulla contemporaneità, mescolando tecnologia e identità. A Polistena fino ad aprile 2020 l'avveniristico palco del LSS Theater proporrà la sua Sensi 19/20 Live Experience, rassegna che ricerca un approccio emozionale, trovando consensi tra gli appassionati di teatro e musica d'autore. Una provocatoria alternativa culturale, che dal sud della Calabria si rivolge al Mondo, E la seconda experience, cucinata con antica, modernissima sapienza, dall'ex cuoco convertito alla drammaturgia Giancarlo Bloise ha radici forti in Piemonte, dove ebraismo e tradizioni del Monferrato e del Canavese si danno la mano. E se ogni opera in cartellone per "Sensi 19/20 Live Experience" aggiunge un tassello alla costruzione di quella identità teatrale moderna che anche in Italia, pur se con grande difficoltà, si va affermando, "Cucinar Ramingo", di questo 11 gennaio 2020, pièce premiata nel 2012 con il "Dante Cappelletti", è forse l'esempio più innovativo di fusione creativa tra generi dove teatro, narrazione e cucina viva individuano strade nuove per l'opera teatrale. Così, ben prima della cena a tema mediterraneo aperta agli ospiti e già sold out, il narratore-cuoco-attore Bloise avrà saputo trasformare il palcoscenico polistenese in scenario di taglienti contaminazioni culturali, col quale sfilettare la Storia. Narrerà certo la comunità ebraica con le centinaia di precetti della cucina kosher vissuti da vicino, ma anche i riti sacrificali che fecero del magheiros, il remoto macellaio della grecità, il vero tramite tra dèi e umani. Il pubblico potrà così ascoltare il crepitio del riso al fuoco della pentola e tutto il profumo a inondarne la sala. Le parole del cuoco affabulatore faranno il resto, creando suggestioni molteplici tra cibo e voce. Un attimo dopo l'interruzione della finzione scenica, parte del pubblico si ritroverà a cena in The Roof, il ristorante panoramico di LSS, dove tra le luci del porto e le sagome lontane delle Eolie, Giancarlo Bloise cucinerà storie e narrerà cibi, da vero Ebreo Errante del gusto.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 09:51