Melicucco (RC), domani esibizione della Concert Band

Domani alle ore 18,30 presso il Duomo di Santa Marina Vergine avrà luogo un concerto della Concert Band di Melicucco diretta dal M° Maurizio Managò con la partecipazione in qualità di solisti del Michele Giovinazzo e del trombonista Daniele Filardo.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

La Concert Band di Melicucco è formata da circa 50 giovani musicisti, per la maggior parte Diplomati e Laureati presso i Conservatori Statali Calabresi. Nel corso dei suoi pochi anni di storia è divenuta una delle più importanti realtà musicali della Calabria ed è considerata come modello da seguire nel fenomeno delle orchestre di fiati della nostra regione. Questa formazione lavora prevalentemente su brani di musica originale scritta appositamente per banda senza però tralasciare le buone trascrizioni del repertorio classico e della musica di intrattenimento. La Concert Band di Melicucco dal settembre del 2013 è guidata dal Maestro Maurizio Managò. Vanta numerose partecipazioni a concorsi e rassegne per orchestre di fiati nazionali e internazionali riscuotendo ovunque enorme successo, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e ottimi risultati; tra le più importanti citiamo: Concorso nazionale "La Bacchetta d'Oro" di Frosinone, Concorso nazionale "Danilo Cipolla" di Cetraro (CS), Concorso nazionale "AMA Calabria" di Lamezia Terme, Concorso Internazionale di Bertiolo (UD), Concorso Internazionale "Flicorno d'oro" di Riva del Garda (TN), Concorso nazionale "Suoni in Aspromonte" a Laureana di Borrello (RC).

Inoltre partecipa in qualità di gruppo ospite al "Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia" in Spagna nel Luglio 2006 ed è stata, inoltre, invitata ad esibirsi in diretta presso alcune trasmissioni televisive tra le quali: Unomattina su Rai 1 per il Capodanno 2009.

Dal 2010 ad oggi è sempre presente nel cartellone del prestigioso festival culturale CatonaTeatro. Nel corso della sua attività, questa formazione ha svolto tournée in diverse regioni italiane, ma anche in Francia e in Svizzera e ha promosso costantemente incontri didattici e concertistici con direttori come Angelo De Paola, Lorenzo Pusceddu, Daniele Carnevali, Marco Somadossi, Michele Netti, Jan Van Der Roost, Fulvio Creux, Andrè Waignein e Stefano Gatta. Il 31 Luglio 2012 circa 30 musicisti della Concert band sono stati protagonisti del grande evento: "Muti dirige le bande della Calabria". Il 4 Dicembre 2013 si esibisce in Piazza San Pietro alla presenza di Papa Francesco in occasione dell'udienza generale del Mercoledì. L'8 Agosto 2014 La Concert Band, insieme all'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, è stata protagonista del prestigioso concerto presso il Parco Archeologico dello Scolacium di Roccelletta di Borgia (CZ), diretto dal M° Riccardo Muti. Nel settembre del 2016, la Concert Band è stata invitata dal Comitato Italiano Musica per una prestigiosa tournée con concerti di grande prestigio presso i Musei Vaticani, La Chiesa degli Artisti e Il Teatro degli Avvaloranti, in qualità di Gruppo Ospite, al 1° Festival Bandistico Internazionale di Città della Pieve. Il 20 Luglio 2017 in occasione del Ventennale della propria fondazione, il gruppo ha ospitato per il concerto commemorativo, uno dei più prestigiosi musicisti del panorama internazionale, l'eufonista inglese David Childs. Nello stesso anno, 11 e 12 Novembre, la Concert Band, nell'ambito del Corso di Direzione di AMA Calabria, ha ospitato per una Master Class e Concerto Finale due tra i più autorevoli direttori e compositori internazionali, il belga Bert Appermont e l'italiano Marco Somadossi. Due le produzioni discografiche della Concert Band per le prestigiose Edizioni Musicali Scomegna di Torino: MEDITERRANEO nel 2017 e il nuovissimo cd SIMPLICITY. Presidente della Concert Band è il Dott. Domenico Scerra.

Maurizio Managò, creatore e Maestro-Direttore dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, dell'Orchestra di Fiati di Delianuova, della Concert Band di Melicucco, dei Giovani Fiati Reggini e dell'Orchestra Tirrenium, formazioni musicali che hanno innescato il cambiamento e il successo della banda musicale in Calabria.

Con questi gruppi, in pochi anni, si è affermato in molti dei principali Concorsi Nazionali ed Internazionali. Ha all'attivo più di 1500 concerti, tra i quali al Palau de la Musica di Valencia (2006); Piazza San Pietro Roma, alla presenza di Papa Francesco I (nel 2013 e 2017); Sala Verdi del Conservatorio di Milano (2015); Musei Vaticani (2015, 2016, 2018); Palazzo Italia di Expò Milano (2015); Teatro San Carlo (2013); Brucknerhaus di Linz in Austria (2012); Auditorium Conservatorio Santa Cecilia Roma (2011); Basilica della Natività a Betlemme (2009); Teatro Greco di Ischia per la "Fondazione William Walton" (2008).

La sua attività vanta della prestigiosa collaborazione con il M° Riccardo Muti fervente sostenitore dei progetti musicali di Maurizio Managò e con il quale ha diretto insieme nelle seguenti manifestazioni: al Ravenna Festival nel giugno del 2008, a Reggio Calabria nel luglio del 2012, al Concerto dell'Amicizia a Mirandola (MO) nel 2013 e al concerto al Parco Archeologico dello Scolacium a Roccelletta di Borgia nell'Agosto del 2014.

Vanta alcune prestigiose collaborazioni: con Roger Webster, Steven Mead, Gabriele Cassone, Fabrizio Meloni, David Childs, Calogero Palermo, Enzo Turriziani, Jorgen Van Rijen, Nello Salza, Tosca D'Aquino, Giovanni Punzi, Francesco Anile, Mariateresa Leva, Piero Mazzocchetti, Gianluigi Trovesi, Michel Superà, il Coro Alive dell'Arena di Verona, il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Parma e il Coro di Voci Bianche del Teatro Massimo di Palermo.

Per la sua opera meritoria è stato insignito dei più prestigiosi premi culturali e della cittadinanza onoraria di Laureana di Borrello (2009) e Melicucco (2015). Direttore e Docente del Corso di Direzione dell'AMA Calabria e MIUR realizzato con i fondi SIAE Sillumina in partnership con il CIDIM Comitato Italiano Musica, è autore di una pubblicazione sulla Banda Musicale in Calabria. Viene inoltre, spesso, invitato in qualità di relatore, componente di giuria nei concorsi, tra i più recenti al Concorso Internazionale di Riva Del Garda, e come docente per master class di direzione e concertazione. In qualità di arrangiatore ha pubblicato brani per le edizioni musicali Wicky, Eufonia e Accademia 2008 e con le Edizioni Musicali Scomegna ha registrato i cd Mediterraneo nel 2016 e il nuovo cd del 2019.

È il fondatore e Direttore Artistico di alcune manifestazioni di grande rilievo artistico, come il Concorso Nazionale Bandistico AMA Calabria-Suoni in Aspromonte, il Premio Una Vita per la Musica, la Settimana della Musica denominata Primavera in Musica, il campus musicale estivo Calabria Evolutions e le Stagioni Concertistiche Ebani e Ottoni

Il Programma della serata comprende l'interpretazione di brani di Antonio Petrillo, Bela Bartok, Raffaele Caravaglios, Flavio Bar, Angelo Sormani, Luciano Feliciani, Lorenzo Pusceddu, Johann Strauss Jr .