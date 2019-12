"Natale per sempre" con l'orchestra dell'IC "Giovanni XXIII" di Villa San Giovanni

Un augurio natalizio davvero speciale e ricco di emozioni quello che gli alunni dell'orchestra "Giovanni XXIII" del medesino Istituto Comprensivo diretto dalla professoressa Teresa Marino, hanno regalato alla cittadinanza. Il concerto, svoltosi giorno 12 dicembre presso la Chiesa Maria SS. Del Rosario di Villa S. Giovanni, sensibilmente messa a disposizione da Padre Pasquale, è stato il momento conclusivo di una Unità di Apprendimento svolta durante tutto il primo quadrimestre sia dalle classi di flauto e chitarra dei proff. Raffaella Santoro e Carmelo Candido, sia durante il progetto "Viaggio nel cuore della musica" svolto dalle classi della scuola primaria e tenuto sempre dagli stessi professori. Lo svolgimento dell'Unità di Apprendimento, inteso ad utilizzare la musica come veicolo di comunicazione di preziosi valori di cittadinanza ed intitolato "Natale per sempre: il senso del far musica", ha visto protagonisti gli alunni strumentisti e della scuola primaria, i quali, divisi in gruppi di lavoro, si sono impegnati nell'organizzazione stessa del concerto, svolgendo a monte un lavoro di: ricerca e scelta motivata degli spartiti, adattamenti musicali per gli alunni più piccoli, rappresentazione grafica e riflessioni personali sui valori di amicizia, pace, solidarietà presentati nelle musiche, modifica dei testi in inglese con nuovi testi da loro creati in lingua italiana sulle musiche originali e presentazione dei diversi brani da esporre al pubblico nel corso del concerto, al fine di condividerne la scelta motivata ed esplicitarne i significati più profondi, proprio per sottolineare come valori e sentimenti di fratellanza, unione, affetto, bontà, che sono alla base della crescita anche dal punto di vista civico, non restino parole vuote ma siano valide tutto l'anno, non solo nel periodo natalizio. Da qui il titolo "Natale per sempre".

Durante il concerto finale, le musiche sono state eseguite in maniera precisa e toccante dall'orchestra che, vantando più di 150 elementi, ha dimostrato essere una vittoriosa risultante della collaborazione tra classi di flauto (prof.ssa R. Santoro), di chitarra (prof. C. Candido), degli alunni del progetto di potenziamento pianoforte (prof. P. Sorgonà), unitamente al coro curato durante il progetto "Viaggio nel cuore della musica" (proff. Candido-Santoro) che ha coinvolto le classi della scuola primaria 4A e 4C plesso "Giovanni XXIII" (team maestre: C. Arena, M. Giuffrè, C. Chillè, V. Facciolo, S. Bambace, V. Frisina, A. Marafioti) e 4A plesso "Cannitello" (team maestre: C. Scopelliti, M. Ripepi, R. Pellegrino, C. Viglianisi, S. Bambace, G. Cianci). Il bellissimo momento conclusivo, eseguito in modo magistrale dagli alunni strumentisti, ha unito orchestra e pubblico in un vorticoso battito di mani con la celeberrima "Marcia di Radetzky" simboleggiando quella unione di intenti educativi tra scuola, famiglie e territorio, ponendo la musica quale portatrice e veicolatrice di positivi messaggi come mezzo primario per una sana crescita di tutti i ragazzi quali persone ricche dei più profondi valori e buoni cittadini del domani.