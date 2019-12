Reggio, il 20 dicembre al MuStruMu Natale in musica

In prossimità delle feste natalizie, il Museo dello Strumento Musicale è particolarmente attivo. Giorno 20 dicembre infatti è previsto un appuntamento musicale per entrare ancora di più nello spirito natalizio.

Alle ore 18:00 , vi sarà l'evento: Natale in musica: dalla chitarra solista all'ensemble diretto dal Professor Scimone del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria ed i suoi studenti che mettono a disposizione la propria musica per il MuStruMu.

Un vero e proprio concerto con l'intento di augurare un buon Natale nel segno della tradizione del MuStruMu.

Brani che vanno dalle musiche di S.L. Weiss, J. S. Bach, A. Barrios, Ad M. D. Pujol, J. Cardoso, F. Carulli, fino a A. Piazzolla E. Granados. Il repertorio è costituito da brani originali con richiami classici e mediterranei, arrangiati e diretti con particolare attenzione all'aspetto stilistico/formale.

Marica Brinzi, del Mustrumu, è entusiasta per questa giornata:" E' questa una delle vocazioni della nostra struttura, "Accogliere e Diffondere", la musica e la sua cultura. Sarà questa un'altra occasione per accogliere i reggini al museo dello strumento musicale per scoprire il patrimonio esposto e godere insieme di buona musica".

Seguirà un momento di auguri con il brindisi conclusivo.

Per l'evento l'ingresso al MuStruMu sarà di 3,50€ compresivo di brindisi.

A coloro che volessero partecipare, si consiglia di prenotare inviando una email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.