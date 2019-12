Gioiosa Ionica (RC), il 21 dicembre in scena “Il testamento di palazzo Fragalà”

"Il testamento di palazzo Fragalà", apprezzatissimo romanzo di Renato Pancallo edito da Luigi Pellegrini, diventa una rappresentazione teatrale. Grazie alla proficua collaborazione tra l'autore e il regista e attore Vincenzo Muià – insieme hanno fondato l'associazione culturale "Scena Futura" – ora le vicende del romanzo saranno messe in scena, per la prima volta assoluta, sabato 21 dicembre alle ore 21 al teatro "Gioiosa" di Gioiosa Ionica.

Sarà portato a compimento quella sera, il lungo lavoro di preparazione svolto dal bravissimo Vincenzo Muià, che ha coinvolto il fior fiore degli artisti della Locride (basta dare un'occhiata alla locandina per comprendere la portata dell'operazione) e che prevede, dopo la prima di Gioiosa, un tour in tutti i principali teatri calabresi.

Per chi vorrà assicurarsi i biglietti per lo spettacolo di Gioiosa, questi sono già disponibili in prevendita, telefonando al numero 339/3997175 o acquistandoli alla libreria MAG di Siderno in orario di apertura.