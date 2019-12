Reggio: l'11 dicembre lo spettacolo di Natale della Piccola Opera Papa Giovanni

Anche quest'anno, l'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni realizzerà il consueto spettacolo di Natale, che vedrà in scena gli ospiti, gli operatori e i volontari delle diverse strutture che la costituiscono. Saranno più di duecento gli attori tra operatori, volontari e utenti che calcheranno il palco del teatro F. Cilea di Reggio Calabria giorno 11 dicembre alle ore 18:00, con ingresso gratuito per tutta la cittadinanza. L'idea della rappresentazione di quest'anno è costruita sul significato delle due parole che compongono il titolo dello spettacolo "Arcipèlago d'incontri". Gli Arcipèlaghi: isole, gruppi, comunità affini legati da un rapporto di reciproco e più o meno intimo scambio sia tra loro sia anche, e con gli elementi che costituiscono altri «arcipelaghi». L'Incontro: direzione di un movimento verso persone, Andare, venire incontro a qualcuno, concedergli un sostegno. La Piccola Opera, fondata da Don Italo Calabrò, rappresenta concretamente e si identifica per il suo operato e i suoi servizi in un arcipelago di realtà diverse che racchiudono al loro interno un'identità comune e la volontà di incontrare l'altro.

