Il cantautore Michelangelo Giordano ed il Maestro Ammendolia in concerto per l'Hospice di Reggio Calabria

Concerto-Evento "La Cultura che Cura" in occasione della Giornata di San Martino, patrono delle cure palliative

Lunedì 11 novembre 2019 ore 10:30

"Hospice via delle Stelle"

Via delle Camelie Reggio Calabria

Salone al 2° Piano

L'evento culturale, coordinato dalla Dott.ssa Francesca Arvino per la Fondazione Hospice via delle Stelle, si aprirà con le letture artistiche curate dall'associazione "Fedora la città degli scambi". Di seguito il concerto del Maestro chitarrista Francesco Ammendolia che proporrà alcune rivisitazioni di celebri brani alla chitarra. Francesco Ammendolia si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria ed ha suonato per eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Ospite musicale d'eccezione dell'iniziativa, il cantautore Michelangelo Giordano, un artista che ha saputo coniugare, spesso, l'arte all'impegno sociale e per il quale ha ricevuto il Premio Web Amnesty International. Il cantautore reggino Michelangelo Giordano di recente ha portato la sua musica all'estero, in Georgia ed in Polonia e a breve pubblicherà il suo secondo album intitolato "Oltre il confine". Introduce gli artisti musicali di questo evento l'artista Giusy Kart Cartella, con la lettura di una poesia e di un testo musicale.