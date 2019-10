Palmi (RC), domani concerto dell’Alterna Trio

Domani alle ore 18,30 presso la Casa della Cultura di Palmi avrà luogo l'atteso un concerto dell'Alterna Trio composto da Yuri Ciccarese, Flauto, Davide Bartelucci, Sassofoni e Pierluigi Di Tella, Pianoforte. La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Yuri Ciccarese, flautista, concertista, profondo conoscitore del repertorio cameristico, conduce da anni un'attenta ed accurata ricerca musicale fondata sulla valorizzazione di repertori inediti, originali, destinati a formazioni strumentali altrettanto autentiche. Si è diplomato al Coinservatorio di Bologna e si è perfezionato con W. Bennett, A. Nicolet, P. Gallois, J. Bálint, G. Corti. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha suonato per importanti associazioni e festival collaborando con artisti di chiara fama internazionale.

Marco Gerboni, diplomato con lode in Sassofono al Conservatorio di Pesaro è risultato vincitore di numerosi Concorsi in duo. Ha collaborato e si è esibito come solista con le più importanti Orchestre sinfoniche e liriche del mondo. Ha inciso per la Emi, Delos, Primrose Music, Stradivarius e Pentaphon, televisive per le più importanti emittenti europee. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento a Portogruaro, Fermo, Francoforte e presso l'Università di Denver. È docente di sassofono presso il Conservatorio di Ferrara. Tra i prossimi impegni l'uscita di due cd per Stradivarius, Delos e tournèe in Libano, Russia e Stati Uniti.

Pierluigi Di Tella, concertista, didatta. Vincitore di Concorsi Nazionali ed Internazionali, tiene Corsi di Perfezionamento Pianistico ed è stato spesso membro di giuria in Concorsi Pianisti. Ha intrapreso una brillante carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Bologna ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all'estero con musicisti di fama internazionale ma determinante per la sua formazione artistica è stato l'incontro con il Sergio Fiorentino. È docente presso il Conservatorio di Perugia.

Il Programma della serata, degno della grandezza dell'interprete, prevede l'esecuzione di Dmitri Shostakovich Waltz n. 2 (dalla Jazz suite n. 2), di Gustav Holst A fugal Concerto op. 40 n. 2, di Alec Templeton Prelude and fugue, di Roberto Cognazzo Rotazione, di Darius Milhaud Scaramuche di Heitor Villa-Lobos Bachianas brasile ira n. 5, di Leonard Bernstein West side story, Suite.